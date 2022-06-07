Kılıçdaroğlu: Biz hayatta olduğumuz sürece SADAT ve benzerlerinden asla çekinmeyin

Erdoğan söylüyor, 'Tasarrufları döviz cinsinden yapmaya çalışanlar var', diyor. Acaba Erdoğan hiç düşünüyor mu neden dövizde tutuyor? Sen dolarla borçlanıyorsun. Kendini suçlamak yerine vatandaşı suçluyor.

Muhafazakar genç kadınların bize katılmasını istiyorum, size bir çift lafım var. Gezi olayları dolayısıyla bu ülkenin kadınlarına nasıl hakaret edildiğini biliyorsunuz, yarın döner bunlar size de hakaret ederler. Biliyoruz ki cennet anaların ayağı altındadır. CHP eski CHP değil, siz de eski siz değilsiniz.