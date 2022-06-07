Kılıçdaroğlu: Biz hayatta olduğumuz sürece SADAT ve benzerlerinden asla çekinmeyin
13:48 07.06.2022 (güncellendi: 14:27 07.06.2022)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
© AA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Biz hayatta olduğumuz sürece SADAT ve benzerlerinden asla çekinmeyin" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:
Biz hayatta olduğumuz sürece SADAT ve benzerlerinden asla çekinmeyin, asla korkmayın.
'Bütün dünyada enflasyon var' diyorlar. TÜİK'İn açıkladığı rakam ortada, ENAG'ın enflasyonu yüzde 176.
Erdoğan söylüyor, 'Tasarrufları döviz cinsinden yapmaya çalışanlar var', diyor. Acaba Erdoğan hiç düşünüyor mu neden dövizde tutuyor? Sen dolarla borçlanıyorsun. Kendini suçlamak yerine vatandaşı suçluyor.
Muhafazakar genç kadınların bize katılmasını istiyorum, size bir çift lafım var. Gezi olayları dolayısıyla bu ülkenin kadınlarına nasıl hakaret edildiğini biliyorsunuz, yarın döner bunlar size de hakaret ederler. Biliyoruz ki cennet anaların ayağı altındadır. CHP eski CHP değil, siz de eski siz değilsiniz.
Bir ülkenin Hazine Bakanı fakiri koruma önlemi almıyorsa bu iktidar gidiyor demektir.
Millet fukaralaşırken nasıl bir avuç insan milyarder oluyor?