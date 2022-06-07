https://tr.sputniknews.com/20220607/kiraci-gurultu-konusunda-kendisini-uyaran-apartman-yoneticisini-bicakladi-1057060923.html
Kiracı, gürültü konusunda kendisini uyaran apartman yöneticisini bıçakladı
Kiracı, gürültü konusunda kendisini uyaran apartman yöneticisini bıçakladı
Antalya’da bir apartmanda çıkan tartışmada kiracı Necati K. tarafından bıçaklanan yönetici Osman A., ağır yaralandı. Kavga sırasında ellerinden hafif şekilde... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T00:00+0300
2022-06-07T00:00+0300
2022-06-07T00:00+0300
kiracı
yönetici
bıçaklama
antalya
türkiye
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Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki apartmanda 6'ncı katta oturan evli ve bir çocuk babası yönetici Osman A., gürültü konusunda sürekli şikayet edilen birinci katta kiracı olarak oturan Necati K.’yı uyarmaya gitti. İkili arasında yaşanan tartışmada 66 yaşındaki Necati K., 46 yaşındaki yönetici Osman A.’yı göğsünden ve karnından bıçakladı. Yaralı halde kendisini sokağa atan Osman A., çevredeki esnaftan yardım istedi. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Osman A.’yı yakındaki özel bir hastaneye kaldırırken, ellerinden yaralı olan ve gözaltına alınan Necati K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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kiracı, yönetici, bıçaklama, antalya
Kiracı, gürültü konusunda kendisini uyaran apartman yöneticisini bıçakladı
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Antalya’da bir apartmanda çıkan tartışmada kiracı Necati K. tarafından bıçaklanan yönetici Osman A., ağır yaralandı. Kavga sırasında ellerinden hafif şekilde yaralanan Necati K. gözaltına alındı.
Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki apartmanda 6'ncı katta oturan evli ve bir çocuk babası yönetici Osman A., gürültü konusunda sürekli şikayet edilen birinci katta kiracı olarak oturan Necati K.’yı uyarmaya gitti.
İkili arasında yaşanan tartışmada 66 yaşındaki Necati K., 46 yaşındaki yönetici Osman A.’yı göğsünden ve karnından bıçakladı. Yaralı halde kendisini sokağa atan Osman A., çevredeki esnaftan yardım istedi.
Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Osman A.’yı yakındaki özel bir hastaneye kaldırırken, ellerinden yaralı olan ve gözaltına alınan Necati K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.