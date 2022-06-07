https://tr.sputniknews.com/20220607/kiraci-gurultu-konusunda-kendisini-uyaran-apartman-yoneticisini-bicakladi-1057060923.html

Kiracı, gürültü konusunda kendisini uyaran apartman yöneticisini bıçakladı

Kiracı, gürültü konusunda kendisini uyaran apartman yöneticisini bıçakladı

Antalya’da bir apartmanda çıkan tartışmada kiracı Necati K. tarafından bıçaklanan yönetici Osman A., ağır yaralandı. Kavga sırasında ellerinden hafif şekilde... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T00:00+0300

2022-06-07T00:00+0300

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kiracı

yönetici

bıçaklama

antalya

türkiye

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Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki apartmanda 6'ncı katta oturan evli ve bir çocuk babası yönetici Osman A., gürültü konusunda sürekli şikayet edilen birinci katta kiracı olarak oturan Necati K.’yı uyarmaya gitti. İkili arasında yaşanan tartışmada 66 yaşındaki Necati K., 46 yaşındaki yönetici Osman A.’yı göğsünden ve karnından bıçakladı. Yaralı halde kendisini sokağa atan Osman A., çevredeki esnaftan yardım istedi. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Osman A.’yı yakındaki özel bir hastaneye kaldırırken, ellerinden yaralı olan ve gözaltına alınan Necati K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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kiracı, yönetici, bıçaklama, antalya