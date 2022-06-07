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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220607/kirim-piskoposluklari-dogrudan-moskova-ve-tum-rusya-patrigine-baglandi-1057098325.html
Kırım Piskoposlukları doğrudan Moskova ve Tüm Rusya Patriği'ne bağlandı
Kırım Piskoposlukları doğrudan Moskova ve Tüm Rusya Patriği'ne bağlandı
Rus Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinodu tarafından bugün Moskova'da düzenlenen toplantıda alınan kararla, Kırım yarımadası piskoposlukları doğrudan Moskova ve Tüm... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T19:46+0300
2022-06-07T19:46+0300
ukrayna krizi
kırım
rusya
ortodoks kilisesi
patrik
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Rus Ortodoks Kilisesi Sinodu dergisinde yer alan açıklamada, “Canköy, Simferopol ve Feodosiya piskoposlukları ile Kiev Metropolü arasındaki düzenli iletişimin pratik imkansızlığını göz önünde bulundurarak, bu piskoposlukların kanonik ve idari olarak Moskova ve Tüm Rusya Patriği ile Rus Ortodoks Kilisesi'nin Kutsal Sinoduna bağlanmasına karar verildi” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, Moskova ve Tüm Rusya Patriği ile Rus Ortodoks Kilisesi'nin Kutsal Sinoduna bağlanma talebinin Canköy, Simferopol ve Feodosiya piskoposluklarından geldiği kaydedildi.
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kırım, rusya, ortodoks kilisesi, patrik

Kırım Piskoposlukları doğrudan Moskova ve Tüm Rusya Patriği'ne bağlandı

19:46 07.06.2022
© Sputnik / Sputnik / Fotoğraf bankasına girПатриарх Кирилл возглавил богослужение в Свято-Ефросиниевском монастыре в Полоцке
Патриарх Кирилл возглавил богослужение в Свято-Ефросиниевском монастыре в Полоцке - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
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Rus Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinodu tarafından bugün Moskova'da düzenlenen toplantıda alınan kararla, Kırım yarımadası piskoposlukları doğrudan Moskova ve Tüm Rusya Patriği'ne bağlandı.
Rus Ortodoks Kilisesi Sinodu dergisinde yer alan açıklamada, “Canköy, Simferopol ve Feodosiya piskoposlukları ile Kiev Metropolü arasındaki düzenli iletişimin pratik imkansızlığını göz önünde bulundurarak, bu piskoposlukların kanonik ve idari olarak Moskova ve Tüm Rusya Patriği ile Rus Ortodoks Kilisesi'nin Kutsal Sinoduna bağlanmasına karar verildi” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, Moskova ve Tüm Rusya Patriği ile Rus Ortodoks Kilisesi'nin Kutsal Sinoduna bağlanma talebinin Canköy, Simferopol ve Feodosiya piskoposluklarından geldiği kaydedildi.
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