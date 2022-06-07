https://tr.sputniknews.com/20220607/kirim-piskoposluklari-dogrudan-moskova-ve-tum-rusya-patrigine-baglandi-1057098325.html

Kırım Piskoposlukları doğrudan Moskova ve Tüm Rusya Patriği'ne bağlandı

Kırım Piskoposlukları doğrudan Moskova ve Tüm Rusya Patriği'ne bağlandı

Rus Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinodu tarafından bugün Moskova'da düzenlenen toplantıda alınan kararla, Kırım yarımadası piskoposlukları doğrudan Moskova ve Tüm... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T19:46+0300

2022-06-07T19:46+0300

2022-06-07T19:46+0300

ukrayna krizi

kırım

rusya

ortodoks kilisesi

patrik

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Rus Ortodoks Kilisesi Sinodu dergisinde yer alan açıklamada, “Canköy, Simferopol ve Feodosiya piskoposlukları ile Kiev Metropolü arasındaki düzenli iletişimin pratik imkansızlığını göz önünde bulundurarak, bu piskoposlukların kanonik ve idari olarak Moskova ve Tüm Rusya Patriği ile Rus Ortodoks Kilisesi'nin Kutsal Sinoduna bağlanmasına karar verildi” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, Moskova ve Tüm Rusya Patriği ile Rus Ortodoks Kilisesi'nin Kutsal Sinoduna bağlanma talebinin Canköy, Simferopol ve Feodosiya piskoposluklarından geldiği kaydedildi.

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kırım, rusya, ortodoks kilisesi, patrik