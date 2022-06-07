https://tr.sputniknews.com/20220607/kocaelinde-cop-konteyneri-ile-merdiven-arasinda-sikisan-3-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1057066972.html
Kocaeli'nde çöp konteyneri ile merdiven arasında sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kocaeli'nde çöp konteyneri ile merdiven arasında sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İzmit’te, sokakta oynadığı sırada, hareket ettirdiği çöp konteyneri ile merdiven arasında sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T02:22+0300
2022-06-07T02:22+0300
2022-06-07T02:24+0300
türkiye
izmit
kocaeli
çöp
konteyner
merdiven
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yerinden oynattığı metal çöp konteyneri üzerine devrilen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Serdar Mahallesi Yüksel Sokak'ta 3 yaşındaki Yakup S, etrafında oyun oynadığı konteynerin hareket ederek devrilmesiyle sokak merdiveni ile konteyner arasına sıkıştı.Yaralı çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yakup S, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Pazar esnafı Osman S. ile ev hanımı Müjde S'nin 2 çocuğundan biri olan Yakup S'nin cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.Öte yandan, acı haberi alan aile ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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izmit, kocaeli, çöp, konteyner, merdiven
Kocaeli'nde çöp konteyneri ile merdiven arasında sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
02:22 07.06.2022 (güncellendi: 02:24 07.06.2022) Abone ol
İzmit’te, sokakta oynadığı sırada, hareket ettirdiği çöp konteyneri ile merdiven arasında sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yerinden oynattığı metal çöp konteyneri üzerine devrilen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Serdar Mahallesi Yüksel Sokak'ta 3 yaşındaki Yakup S, etrafında oyun oynadığı konteynerin hareket ederek devrilmesiyle sokak merdiveni ile konteyner arasına sıkıştı.
Yaralı çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yakup S, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Pazar esnafı Osman S. ile ev hanımı Müjde S'nin 2 çocuğundan biri olan Yakup S'nin cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.
Öte yandan, acı haberi alan aile ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.