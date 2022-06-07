https://tr.sputniknews.com/20220607/kocaelinde-cop-konteyneri-ile-merdiven-arasinda-sikisan-3-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1057066972.html

Kocaeli'nde çöp konteyneri ile merdiven arasında sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nde çöp konteyneri ile merdiven arasında sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmit’te, sokakta oynadığı sırada, hareket ettirdiği çöp konteyneri ile merdiven arasında sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T02:22+0300

2022-06-07T02:22+0300

2022-06-07T02:24+0300

türkiye

izmit

kocaeli

çöp

konteyner

merdiven

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055634391_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_d5617117d052375bcdcead738b235dc4.jpg

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yerinden oynattığı metal çöp konteyneri üzerine devrilen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Serdar Mahallesi Yüksel Sokak'ta 3 yaşındaki Yakup S, etrafında oyun oynadığı konteynerin hareket ederek devrilmesiyle sokak merdiveni ile konteyner arasına sıkıştı.Yaralı çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yakup S, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Pazar esnafı Osman S. ile ev hanımı Müjde S'nin 2 çocuğundan biri olan Yakup S'nin cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.Öte yandan, acı haberi alan aile ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

türkiye

izmit

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmit, kocaeli, çöp, konteyner, merdiven