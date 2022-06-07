https://tr.sputniknews.com/20220607/kremlin-turkiyede-duzenlenecek-nato-tatbikatini-yakindan-izleyecegiz-1057082610.html
Kremlin: Türkiye’de düzenlenecek NATO tatbikatını yakından izleyeceğiz
Kremlin: Türkiye’de düzenlenecek NATO tatbikatını yakından izleyeceğiz
Kremlin Sözcüsü Peskov, bu ay Türkiye’de gerçekleştirilecek NATO tatbikatının sorulması üstüne, “Rusya Devlet Başkanı Putin söz konusu NATO tatbikatını Türkiye... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T13:37+0300
2022-06-07T13:37+0300
2022-06-07T14:01+0300
ukrayna krizi
kremlin
nato
dmitriy peskov
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Türkiye, 20-28 Haziran'da NATO'nun İntikal ve Hazırlık Tatbikatı 'Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22)'ye ev sahipliği yapacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre RADU Tatbikatı, hava harekatı uygulama usulleri açısından benzersiz bir eğitim imkanı sunan ve Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Kartalı 2022 Eğitimi ile ilişkilendirilerek icra edilecek.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili olarak, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin söz konusu NATO tatbikatını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmedi, Rusya Türkiye’nin NATO üyesi olduğunun farkında, fakat Rusya Savunma Bakanlığı böyle eylemleri yakından izliyor" ifadelerini kullandı.'Odessa'dan tahıl çıkarılmasıyla ilgili olası anlaşmaların kesin çerçeveleri henüz belli değil' Peskov, Odessa'daki limanlardan tahıl ürünlerinin çıkarılmasıyla ilgili olası anlaşmaların sorulması üzerine, "Henüz herhangi bir çerçeve yok. Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklaması var ve kendisi, limanlara giden güzergahların mayınlardan temizlenmesi gerektiğini söyledi. Bu, Rus askerler gemileri silah taşıyıp taşımadıkları konusunda denetledikten sonra gemilerin limana girmesini, tahılın yüklenmesini ve ardından gerektiğinde bizim yardımımızla uluslararası sulara doğru seyretmesini mümkün kılacak" dedi. Peskov, Putin'in Rusya ordusunun mayınlardan temizlenen koridorları kıyıdaki kentlere yönelik saldırı eylemleri için kullanmayacağına dair güvence verdiğini de anımsattı.Herson ve Zaporojya'nın statüsüyle ilgili haberlere yalanlama Günlük basın toplantısında, İzvestiya gazetesinin "Müzakerelerin yeniden başlaması halinde Rusya, Herson ve Zaporojya'nın statüsünü Kiev'le görüşmeyecek" iddiası da gündeme geldi. Peskov, iddiayı kesin dille yalanlayarak bunun yanlış bilgi olduğunu vurguladı.
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kremlin, nato, dmitriy peskov
Kremlin: Türkiye’de düzenlenecek NATO tatbikatını yakından izleyeceğiz
13:37 07.06.2022 (güncellendi: 14:01 07.06.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, bu ay Türkiye’de gerçekleştirilecek NATO tatbikatının sorulması üstüne, “Rusya Devlet Başkanı Putin söz konusu NATO tatbikatını Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmedi, Rusya Türkiye’nin NATO üyesi olduğunun farkında, fakat Rusya Savunma Bakanlığı böyle eylemleri yakından izliyor" açıklaması yaptı.
Türkiye, 20-28 Haziran'da NATO'nun İntikal ve Hazırlık Tatbikatı 'Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22)'ye ev sahipliği yapacak.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre RADU Tatbikatı, hava harekatı uygulama usulleri açısından benzersiz bir eğitim imkanı sunan ve Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Kartalı 2022 Eğitimi ile ilişkilendirilerek icra edilecek.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili olarak, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin söz konusu NATO tatbikatını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmedi, Rusya Türkiye’nin NATO üyesi olduğunun farkında, fakat Rusya Savunma Bakanlığı böyle eylemleri yakından izliyor" ifadelerini kullandı.
'Odessa'dan tahıl çıkarılmasıyla ilgili olası anlaşmaların kesin çerçeveleri henüz belli değil'
Peskov, Odessa'daki limanlardan tahıl ürünlerinin çıkarılmasıyla ilgili olası anlaşmaların sorulması üzerine, "Henüz herhangi bir çerçeve yok. Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklaması var ve kendisi, limanlara giden güzergahların mayınlardan temizlenmesi gerektiğini söyledi. Bu, Rus askerler gemileri silah taşıyıp taşımadıkları konusunda denetledikten sonra gemilerin limana girmesini, tahılın yüklenmesini ve ardından gerektiğinde bizim yardımımızla uluslararası sulara doğru seyretmesini mümkün kılacak" dedi.
Peskov, Putin'in Rusya ordusunun mayınlardan temizlenen koridorları kıyıdaki kentlere yönelik saldırı eylemleri için kullanmayacağına dair güvence verdiğini de anımsattı.
Herson ve Zaporojya'nın statüsüyle ilgili haberlere yalanlama
Günlük basın toplantısında, İzvestiya gazetesinin "Müzakerelerin yeniden başlaması halinde Rusya, Herson ve Zaporojya'nın statüsünü Kiev'le görüşmeyecek" iddiası da gündeme geldi. Peskov, iddiayı kesin dille yalanlayarak bunun yanlış bilgi olduğunu vurguladı.