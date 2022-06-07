https://tr.sputniknews.com/20220607/kuzey-kibrista-ekmek-7-lira-oldu-1057107440.html

Kuzey Kıbrıs'ta ekmek 7 lira oldu

Kuzey Kıbrıs'ta ekmek 7 lira oldu

Kuzey Kıbrıs'ta serbest piyasada dolar 16.78 liradan, sterlin 20.91 lira satış fiyatıyla güne başladı. 17.80 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 17.91... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T23:11+0300

2022-06-07T23:11+0300

2022-06-07T23:11+0300

ekonomi

kıbrıs

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ekmek

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un

gıda

enflasyon

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Kuzey Kıbrıs İstatistik Kurumu verilerine göre yıllık gıda enflasyonu, Mayıs ayında çıktığı yüzde 118.75 oranıyla yüksek seviyede kalmayı sürdürdü. Temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğin fiyatı Mayıs 2021-Mayıs 2022 içerisinde yüzde 151.38 oranında zamlandı. En ucuz ekmek türlerinden biri olan somun ekmeğin fiyatı 7 TL’ye ulaştı. Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, yaptığı açıklamada, son 1 ayda unun fiyatının 3 kez attığını ve kaçınılmaz olarak unlu mamullere yüzde 20-25 oranında zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220604/igdirli-firinci-halk-taze-ekmek-alamadigi-icin-bayat-ekmegi-ucuza-satiyoruz-1056984021.html

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kıbrıs, kuzey kıbrıs, ekmek, kktc, un, gıda, enflasyon, tl