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https://tr.sputniknews.com/20220607/kuzey-kibrista-ekmek-7-lira-oldu-1057107440.html
Kuzey Kıbrıs'ta ekmek 7 lira oldu
Kuzey Kıbrıs'ta ekmek 7 lira oldu
Kuzey Kıbrıs'ta serbest piyasada dolar 16.78 liradan, sterlin 20.91 lira satış fiyatıyla güne başladı. 17.80 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 17.91... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T23:11+0300
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ekonomi
kıbrıs
kuzey kıbrıs
ekmek
kktc
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gıda
enflasyon
tl
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Kuzey Kıbrıs İstatistik Kurumu verilerine göre yıllık gıda enflasyonu, Mayıs ayında çıktığı yüzde 118.75 oranıyla yüksek seviyede kalmayı sürdürdü. Temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğin fiyatı Mayıs 2021-Mayıs 2022 içerisinde yüzde 151.38 oranında zamlandı. En ucuz ekmek türlerinden biri olan somun ekmeğin fiyatı 7 TL’ye ulaştı. Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, yaptığı açıklamada, son 1 ayda unun fiyatının 3 kez attığını ve kaçınılmaz olarak unlu mamullere yüzde 20-25 oranında zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220604/igdirli-firinci-halk-taze-ekmek-alamadigi-icin-bayat-ekmegi-ucuza-satiyoruz-1056984021.html
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kıbrıs, kuzey kıbrıs, ekmek, kktc, un, gıda, enflasyon, tl

Kuzey Kıbrıs'ta ekmek 7 lira oldu

23:11 07.06.2022
© İHAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© İHA
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Kuzey Kıbrıs'ta serbest piyasada dolar 16.78 liradan, sterlin 20.91 lira satış fiyatıyla güne başladı. 17.80 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 17.91 lira olarak belirlendi. Ülkede dövizde yaşanan yükselişin ardından akaryakıt, ev tipi tüp gazın ardından ekmeğe de zam geldi.
Kuzey Kıbrıs İstatistik Kurumu verilerine göre yıllık gıda enflasyonu, Mayıs ayında çıktığı yüzde 118.75 oranıyla yüksek seviyede kalmayı sürdürdü.
Temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğin fiyatı Mayıs 2021-Mayıs 2022 içerisinde yüzde 151.38 oranında zamlandı. En ucuz ekmek türlerinden biri olan somun ekmeğin fiyatı 7 TL’ye ulaştı.
Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, yaptığı açıklamada, son 1 ayda unun fiyatının 3 kez attığını ve kaçınılmaz olarak unlu mamullere yüzde 20-25 oranında zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.
Ekmek, fırın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
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