https://tr.sputniknews.com/20220607/lavrov-cavusogluyla-yapacagi-gorusme-icin-ankaraya-geldi-1057096370.html

Lavrov, Çavuşoğlu'yla yapacağı görüşme için Ankara'ya geldi

Lavrov, Çavuşoğlu'yla yapacağı görüşme için Ankara'ya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yarın bir görüşme gerçekleştirecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u taşıyan uçak Ankara'ya indi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T18:51+0300

2022-06-07T18:51+0300

2022-06-07T18:51+0300

sergey lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056856611_0:168:2712:1694_1920x0_80_0_0_c0ba0c30ddcc2b1b8ee62f56213fd509.jpg

10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu için bu yıl ilk kez Akdeniz kıyısındaki kente gelen Lavrov, 2022 yılındaki ikinci ziyaretinde Ankara'da temaslarda bulunacak.Çavuşoğlu'yla görüşecek olan Lavrov, mevkidaşıyla başta Ukrayna krizi olmak üzere uluslararası gündemdeki konuları ve Türk-Rus ilişkilerini masaya yatıracak.

https://tr.sputniknews.com/20220607/ankarada-kritik-bulusma-lavrov-cavusoglu-gorusmesinde-hangi-konularin-ele-alinmasi-bekleniyor--1057091785.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergey lavrov