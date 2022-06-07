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https://tr.sputniknews.com/20220607/lavrov-cavusogluyla-yapacagi-gorusme-icin-ankaraya-geldi-1057096370.html
Lavrov, Çavuşoğlu'yla yapacağı görüşme için Ankara'ya geldi
Lavrov, Çavuşoğlu'yla yapacağı görüşme için Ankara'ya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yarın bir görüşme gerçekleştirecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u taşıyan uçak Ankara'ya indi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T18:51+0300
2022-06-07T18:51+0300
sergey lavrov
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10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu için bu yıl ilk kez Akdeniz kıyısındaki kente gelen Lavrov, 2022 yılındaki ikinci ziyaretinde Ankara'da temaslarda bulunacak.Çavuşoğlu'yla görüşecek olan Lavrov, mevkidaşıyla başta Ukrayna krizi olmak üzere uluslararası gündemdeki konuları ve Türk-Rus ilişkilerini masaya yatıracak.
https://tr.sputniknews.com/20220607/ankarada-kritik-bulusma-lavrov-cavusoglu-gorusmesinde-hangi-konularin-ele-alinmasi-bekleniyor--1057091785.html
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sergey lavrov

Lavrov, Çavuşoğlu'yla yapacağı görüşme için Ankara'ya geldi

18:51 07.06.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yarın bir görüşme gerçekleştirecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u taşıyan uçak Ankara'ya indi.
10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu için bu yıl ilk kez Akdeniz kıyısındaki kente gelen Lavrov, 2022 yılındaki ikinci ziyaretinde Ankara'da temaslarda bulunacak.

Çavuşoğlu'yla görüşecek olan Lavrov, mevkidaşıyla başta Ukrayna krizi olmak üzere uluslararası gündemdeki konuları ve Türk-Rus ilişkilerini masaya yatıracak.
Sergey Lavrov - Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
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Ankara’da kritik buluşma: Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesinde hangi konuların ele alınması bekleniyor?
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