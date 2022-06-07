https://tr.sputniknews.com/20220607/mebden-kuran-i-kerime-tekme-atan-ogrencilerle-ilgili-aciklama-sorusturma-baslatildi-1057086572.html
MEB'den Kuran-ı Kerim'e tekme atan öğrencilerle ilgili açıklama: Soruşturma başlatıldı
MEB'den Kuran-ı Kerim'e tekme atan öğrencilerle ilgili açıklama: Soruşturma başlatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Antalya’nın Serik ilçesinde bir lisedeki gençlerin, sınıfta Kur-anı Kerim'e yönelik tepki toplayan görüntüleri hakkında... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T14:56+0300
2022-06-07T14:56+0300
2022-06-07T15:03+0300
milli eğitim bakanlığı (meb)
türkiye
kuran-ı kerim
tekme
soruşturma
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Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Bir lisemizde öğrencilerin sınıfta Kur’an-ı Kerim'e yönelik kabul edilemez davranışlarda bulunduğuna ilişkin sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili öğrencilere disiplin işlemleri başlatılmıştır. Bu konuda ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.Öte yandan, Antalya Valiliği de olayla ilgili açıklama yayınladı:
https://tr.sputniknews.com/20220514/irkci-siyasetci-paludan-isvecte-polis-korumasi-altinda-yine-kuran-i-kerim-yakti-1056375249.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), kuran-ı kerim, tekme, soruşturma
MEB'den Kuran-ı Kerim'e tekme atan öğrencilerle ilgili açıklama: Soruşturma başlatıldı
14:56 07.06.2022 (güncellendi: 15:03 07.06.2022) Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Antalya’nın Serik ilçesinde bir lisedeki gençlerin, sınıfta Kur-anı Kerim'e yönelik tepki toplayan görüntüleri hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Bir lisemizde öğrencilerin sınıfta Kur’an-ı Kerim'e yönelik kabul edilemez davranışlarda bulunduğuna ilişkin sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili öğrencilere disiplin işlemleri başlatılmıştır. Bu konuda ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, Antalya Valiliği de olayla ilgili açıklama yayınladı:
“Bazı basın/yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan ‘Serik’te Kuran-ı Kerim’e Tekme Atıldı’ başlıklı haberler ve paylaşımlar üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. İlimiz Serik Atatürk Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin Kuran-ı Kerim’e tekme atmaları sonucu başlatılan çok yönlü soruşturma neticesinde öğrencilerin kimlikleri tespit edilmiş, Cumhuriyet Savcılığınca işlemlere başlanmış ve adli süreç devam etmektedir. İdari olarak ise; öğrencilerle ilgili disiplin işlemleri başlatılmış, konuyla ilgili inceleme/soruşturma yapmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce Eğitim Müfettişi görevlendirilmiştir.”