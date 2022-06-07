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Merkez Bankası'ndan KİT'lere 1.8 milyar dolarlık döviz satışı
Merkez Bankası'ndan KİT'lere 1.8 milyar dolarlık döviz satışı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayında kamu iktisadi teşekküllerine (KİT) 1.8 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T11:59+0300
2022-06-07T11:59+0300
ekonomi
merkez bankası
kit
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Böylelikle son 7 ayda KİT'lere yapılan döviz satışı 23.5 milyar dolara ulaştı. Nisan ayında TCMB KİT'lere 3,3 milyar dolarlık döviz satışı yapmıştı.TCMB'nin 2021 yılının toplamında KİT'lere yaptığı döviz satışı ise 6.1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
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merkez bankası, kit, döviz

Merkez Bankası'ndan KİT'lere 1.8 milyar dolarlık döviz satışı

11:59 07.06.2022
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayında kamu iktisadi teşekküllerine (KİT) 1.8 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi.
Böylelikle son 7 ayda KİT'lere yapılan döviz satışı 23.5 milyar dolara ulaştı. Nisan ayında TCMB KİT'lere 3,3 milyar dolarlık döviz satışı yapmıştı.
TCMB'nin 2021 yılının toplamında KİT'lere yaptığı döviz satışı ise 6.1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
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