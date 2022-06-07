https://tr.sputniknews.com/20220607/merkez-bankasindan-kitlere-18-milyar-dolarlik-doviz-satisi-1057076411.html

Merkez Bankası'ndan KİT'lere 1.8 milyar dolarlık döviz satışı

Merkez Bankası'ndan KİT'lere 1.8 milyar dolarlık döviz satışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayında kamu iktisadi teşekküllerine (KİT) 1.8 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T11:59+0300

2022-06-07T11:59+0300

2022-06-07T11:59+0300

ekonomi

merkez bankası

kit

döviz

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Böylelikle son 7 ayda KİT'lere yapılan döviz satışı 23.5 milyar dolara ulaştı. Nisan ayında TCMB KİT'lere 3,3 milyar dolarlık döviz satışı yapmıştı.TCMB'nin 2021 yılının toplamında KİT'lere yaptığı döviz satışı ise 6.1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

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merkez bankası, kit, döviz