https://tr.sputniknews.com/20220607/meteoroloji-saat-verdi-istanbulda-iki-ilce-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1057089525.html

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da iki ilçe için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da iki ilçe için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'da Pendik ve Tuzla ilçelerinde Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Yağışların saat 17.00'ye... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T15:58+0300

2022-06-07T15:58+0300

2022-06-07T15:58+0300

yaşam

türkiye

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sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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İstanbul'un güneydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimleri ile Çorum çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.Pendik ve Tuzla'da etkili olacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri, Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın 17.00'ye kadar süreceği tahmin ediliyor.Çorum çevrelerindeki gök gürültülü sağanağın ise akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220607/ankarayi-saganak-vurdu-araclar-suya-gomuldu-1057086046.html

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