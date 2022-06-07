Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220607/meteoroloji-saat-verdi-istanbulda-iki-ilce-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1057089525.html
Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da iki ilçe için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da iki ilçe için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji, İstanbul'da Pendik ve Tuzla ilçelerinde Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Yağışların saat 17.00'ye... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T15:58+0300
2022-06-07T15:58+0300
yaşam
türkiye
istanbul
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104072/29/1040722971_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_24ec37b184365ae691e861e938f56276.jpg
İstanbul'un güneydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimleri ile Çorum çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.Pendik ve Tuzla'da etkili olacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri, Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın 17.00'ye kadar süreceği tahmin ediliyor.Çorum çevrelerindeki gök gürültülü sağanağın ise akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220607/ankarayi-saganak-vurdu-araclar-suya-gomuldu-1057086046.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104072/29/1040722971_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_cb0b8ae9a91ac480d9fb899d3cfd60e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, istanbul, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da iki ilçe için gök gürültülü sağanak uyarısı

15:58 07.06.2022
© DHAİstanbul'da sağanak yağış
İstanbul'da sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
Meteoroloji, İstanbul'da Pendik ve Tuzla ilçelerinde Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Yağışların saat 17.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.
İstanbul'un güneydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimleri ile Çorum çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Pendik ve Tuzla'da etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri, Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın 17.00'ye kadar süreceği tahmin ediliyor.
Çorum çevrelerindeki gök gürültülü sağanağın ise akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ankara'yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
TÜRKİYE
Ankara'yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü
14:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала