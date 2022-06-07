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Mine Kırıkkanat'tan Elif Şafak'a 'intihal' davası
Mine Kırıkkanat'tan Elif Şafak'a 'intihal' davası
Yazar Mine Kırıkkanat, yazar Elif Şafak'a, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 70/2-3 maddeleri uyarınca, 'Sinek Sarayı' romanından intihal yaptığı gerekçesiyle... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T20:38+0300
2022-06-07T20:38+0300
türkiye
elif şafak
intihal
mine kırıkkanat
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Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, yazar Elif Şafak'a 'Bit Palas' romanında, kendi romanı 'Sinek Sarayı'ndan intihal yaptığı gerekçesiyle tazminat davası açtı. Sol'un aktardığına göre, Av.Dr. Mehmet Ruşen Gültekin tarafından hazırlanan dava dilekçesinde özetle şu ifadeler yer aldı:"Davacı yazar Mine Kırıkkanat’ın, Türkiye’nin ilk kadın mizah yazarı olarak yazın hayatına başladığı, yazarın edebi eserlerini deneme, araştırma, öykü ve roman türlerinde yazdığı belirtilmiş ve davaya konu Sinek Sarayı roman türündeki eserini de ilk olarak 1990 yılında yayımladığı, süreçte ise en son 2020 yılında sonuncu yeni basımının yapıldığı açıklanmıştır. Davalı yazar ise ilk basımı 2002 yılında yapılan, sonuncu baskısı 2020 yılında basılan Bit Palas isminde romanı kaleme almıştır. Yazar Mine Kırıkkanat, sonradan yazılan Bit Palas isimli romanda konu, kurgu, kurgu mekanı ve marjinal karakterler ile yazım üslubunun kendi romanı olan Sinek Sarayı romanından intihal edildiği gerekçesiyle yargıya başvurmuştur."Mine Kırıkkanat’ın Elif Şafak ve DK Doğan Yayınları A.Ş.’ye açtığı davanın ön inceleme duruşması İstanbul Anadolu 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. İkinci duruşma 11 Ekim 2022 tarihinde görülecek.
https://tr.sputniknews.com/20190918/dogan-kitaptan-elif-safak-aciklamasi-intihal-yok-1040203425.html
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elif şafak, intihal, mine kırıkkanat

Mine Kırıkkanat'tan Elif Şafak'a 'intihal' davası

20:38 07.06.2022
© AFP 2022 / MYCHELE DANIAUElif Şafak
Elif Şafak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© AFP 2022 / MYCHELE DANIAU
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Yazar Mine Kırıkkanat, yazar Elif Şafak'a, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 70/2-3 maddeleri uyarınca, 'Sinek Sarayı' romanından intihal yaptığı gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat davası açtı.
Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, yazar Elif Şafak'a 'Bit Palas' romanında, kendi romanı 'Sinek Sarayı'ndan intihal yaptığı gerekçesiyle tazminat davası açtı. Sol'un aktardığına göre, Av.Dr. Mehmet Ruşen Gültekin tarafından hazırlanan dava dilekçesinde özetle şu ifadeler yer aldı:
"Davacı yazar Mine Kırıkkanat’ın, Türkiye’nin ilk kadın mizah yazarı olarak yazın hayatına başladığı, yazarın edebi eserlerini deneme, araştırma, öykü ve roman türlerinde yazdığı belirtilmiş ve davaya konu Sinek Sarayı roman türündeki eserini de ilk olarak 1990 yılında yayımladığı, süreçte ise en son 2020 yılında sonuncu yeni basımının yapıldığı açıklanmıştır. Davalı yazar ise ilk basımı 2002 yılında yapılan, sonuncu baskısı 2020 yılında basılan Bit Palas isminde romanı kaleme almıştır. Yazar Mine Kırıkkanat, sonradan yazılan Bit Palas isimli romanda konu, kurgu, kurgu mekanı ve marjinal karakterler ile yazım üslubunun kendi romanı olan Sinek Sarayı romanından intihal edildiği gerekçesiyle yargıya başvurmuştur."
Mine Kırıkkanat’ın Elif Şafak ve DK Doğan Yayınları A.Ş.’ye açtığı davanın ön inceleme duruşması İstanbul Anadolu 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. İkinci duruşma 11 Ekim 2022 tarihinde görülecek.
Elif Şafak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2019
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