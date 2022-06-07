https://tr.sputniknews.com/20220607/motorine-1-lira-93-kurus-zam-bekleniyor-1057070395.html
Motorine 1 lira 93 kuruş zam bekleniyor
Motorine 1 lira 93 kuruş zam bekleniyor
8 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 93 kuruş zam bekleniyor. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T09:00+0300
2022-06-07T09:00+0300
2022-06-07T09:00+0300
ekonomi
motorin
benzin
zam
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.8 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 93 kuruş zam bekleniyor.Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,94 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 26,24 satılıyor.
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motorin, benzin, zam
Motorine 1 lira 93 kuruş zam bekleniyor
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8 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 93 kuruş zam bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
8 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 93 kuruş zam bekleniyor.
Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,94 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 26,24 satılıyor.