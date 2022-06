New Yorkluların yüzde 70'i şiddet suçlarının kurbanı olmaktan korkuyor

https://tr.sputniknews.com/20220607/new-yorklularin-yuzde-70i-siddet-suclarinin-kurbani-olmaktan-korkuyor-1057103989.html

ABD'nin New York eyaletinde yapılan bir anket, büyükşehir bölgesinde yaşayan neredeyse 4 kişiden 3'ünün şiddet suçlarının kurbanı olmaktan endişe duyduğunu... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

Spectrum News/Siena College tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre, New York'un büyükşehir bölgesindeki 5 ilçede yaşayanların yaklaşık yüzde 70'i, Kovid-19 salgını öncesine göre kendilerini daha az güvende hissettiklerini, New York Belediye Başkanı Eric Adams'ı suçla mücadelede bağlamında başarısız bulduklarını ifade etti.Ankete katılanların yüzde 74'ü ise aynı zamanda eski polis şefi olan Adams'ın suçlarla mücadele konusundaki performansını, 'zayıf' veya 'kötü' olarak nitelendirdi.14 Mayıs'ta 10 siyahinin ölümüne neden olan ırkçı Buffalo katliamının ve 24 Mayıs'ta Teksas'ta 19 çocuğun katledildiği okul saldırısının ardından New Yorkluların kitlesel silahlı saldırılardan duydukları endişe anket sonuçlarına yansıdı.New Yorkluların yüzde 70'e yakını, silahlı bir kişinin mahallelerindeki insanları dinleri, ırksal kimlikleri veya etnik kökenleri nedeniyle hedef almasından endişe duyduklarını söyledi. Sadece yüzde 9'luk bir kesim ise bu konuda hiç endişe duymadıklarını belirtti.Geçen hafta New York Eyalet Meclisi, yarı otomatik tüfek satın alma yaşını 21'e yükselten bir yasa tasarısını kabul etmiş, Vali Kathy Hochul da dün bu tasarıyı imzalayarak yürürlüğe girmesini sağlamıştı.

