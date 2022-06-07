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https://tr.sputniknews.com/20220607/norvec-prensesi-abdli-erkek-arkadasiyla-nisanlandi-1057088862.html
Norveç prensesi, ABD'li erkek arkadaşıyla nişanlandı
Norveç prensesi, ABD'li erkek arkadaşıyla nişanlandı
Norveç Prensesi Martha Louise'in, Amerikalı erkek arkadaşı Durek Verret'le nişanlandığı açıklandı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T15:51+0300
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dünya
norveç
prenses
abd
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Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, Norveç Kralı 5. Harald ve Kraliçe Sonja; Prenses Louise ve Verret'in nişanını duyurarak, kendilerini tebrik ettiklerini dile getirdi. Norveç medyasında yer alan haberlere göre, Prenses Louise, ilk evliliğinden olan üç kızıyla Kaliforniya'ya taşınmayı planlıyor. Prenses Louise, 2016'da eşi yazar Ari Behn'den boşanma kararı almıştı. 50 yaşındaki Prenses Louise, Norveç Kralı 5. Harald ve Kraliçe Sonja​​​​​​​'nın en büyük çocuğu olmasına rağmen, anayasa gereği tahtın varisi erkek kardeşi Prens Haakon olacak.
https://tr.sputniknews.com/20210412/norvec-prensesi-sevgilisi-icin-abdye-tasiniyor-1044255604.html
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norveç, prenses, abd, martha louise

Norveç prensesi, ABD'li erkek arkadaşıyla nişanlandı

15:51 07.06.2022
© AFP 2022 / LISE ASERUDMartha Louise
Martha Louise - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© AFP 2022 / LISE ASERUD
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Norveç Prensesi Martha Louise'in, Amerikalı erkek arkadaşı Durek Verret'le nişanlandığı açıklandı.
Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, Norveç Kralı 5. Harald ve Kraliçe Sonja; Prenses Louise ve Verret'in nişanını duyurarak, kendilerini tebrik ettiklerini dile getirdi.
Norveç medyasında yer alan haberlere göre, Prenses Louise, ilk evliliğinden olan üç kızıyla Kaliforniya'ya taşınmayı planlıyor. Prenses Louise, 2016'da eşi yazar Ari Behn'den boşanma kararı almıştı.
50 yaşındaki Prenses Louise, Norveç Kralı 5. Harald ve Kraliçe Sonja​​​​​​​'nın en büyük çocuğu olmasına rağmen, anayasa gereği tahtın varisi erkek kardeşi Prens Haakon olacak.
Norveç Prensesi Martha Louise - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2021
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Norveç Prensesi, sevgilisi için ABD'ye taşınıyor
12 Nisan 2021, 16:46
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