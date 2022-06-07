https://tr.sputniknews.com/20220607/prens-harry--meghan-markle-ciftinin-ikinci-cocuklari-lilibethten-yeni-fotograf-1057072384.html

Prens Harry- Meghan Markle çiftinin ikinci çocukları Lilibeth'ten yeni fotoğraf

Prens Harry- Meghan Markle çiftinin ikinci çocukları Lilibeth'ten yeni fotoğraf

İngiltere Kraliyet Ailesi ile mesafeli olsalar da Kraliçe 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamaları için İngiltere'ye giden Prens Harry- Meghan Markle çifti... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T10:43+0300

2022-06-07T10:43+0300

2022-06-07T10:50+0300

dünya

ingiltere

prens harry

meghan markle

kraliçe 2. elizabeth

lilibeth

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İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki unvanlarını bırakan ve ABD'de yaşamaya başlayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın ikinci çocukları Lilibeth Diana Mountbatten-Windsor'ın uzun zaman sonra yeni bir fotoğrafı yayınlandı. Kraliçe 2. Elizabeth'ın tahta çıkışının 70. yıldönümü kutlamaları kapsamında yine uzun zaman sonra ilk kez birlikte İngiltere'ye giden çiftin kızı ilk doğum gününü de İngiltere'de kutlamış oldu. Hafta başında Kraliçe'nin, torunu Harry'nin kızıyla ilk kez bir araya geldiği yazılmıştı.Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere tarihinde Platin Jübile'yi alan ilk hükümdar oldu. İngiltere tarihinde tahttaki 70. yıldönümüne ulaşan hükümdarlara verilen Platin Jübile'nin yanı sıra, ayrıca tahttaki 25. yılını dolduran hükümdara Gümüş (Silver) Jübile, 40. yıl için Rugby Jübile, 50. yıl için Altın (Golden) Jübile, 60. yıl için Elmas (Diamond) Jübile, 65. yıl için Safir Jübile veriliyor.Adını büyük babaannesi Elizabeth'ten alan Lilibeth, 4 Haziran 2021'de ABD Kaliforniya'da doğdu. Lilibeth'in Kraliçe'nin aile içindeki takma adı olduğu biliniyor. Lilibeth, diğer adı Diana'yı Prens Harry'nin annesi Daiana Spencer'dan alıyor. 2020'nin başlarından bu yana Kaliforniya'da yaşayan çiftin Archie adında bir de oğulları var.

https://tr.sputniknews.com/20220605/tahttaki-70-yili-icin-duzenlenen-torene-katilamayan-kralice-2-elizabeth-halki-hologramla-selamladi-1057013584.html

https://tr.sputniknews.com/20220415/ingiliz-tabloid-basinini-atlatarak-adaya-ayak-basan-harry-ile-meghan-kralice-ile-gizlice-gorustu-1055587971.html

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ingiltere, prens harry, meghan markle, kraliçe 2. elizabeth, lilibeth