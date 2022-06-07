https://tr.sputniknews.com/20220607/prens-harry--meghan-markle-ciftinin-ikinci-cocuklari-lilibethten-yeni-fotograf-1057072384.html
Prens Harry- Meghan Markle çiftinin ikinci çocukları Lilibeth'ten yeni fotoğraf
Prens Harry- Meghan Markle çiftinin ikinci çocukları Lilibeth'ten yeni fotoğraf
İngiltere Kraliyet Ailesi ile mesafeli olsalar da Kraliçe 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamaları için İngiltere'ye giden Prens Harry- Meghan Markle çifti... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T10:43+0300
2022-06-07T10:43+0300
2022-06-07T10:50+0300
dünya
ingiltere
prens harry
meghan markle
kraliçe 2. elizabeth
lilibeth
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İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki unvanlarını bırakan ve ABD'de yaşamaya başlayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın ikinci çocukları Lilibeth Diana Mountbatten-Windsor'ın uzun zaman sonra yeni bir fotoğrafı yayınlandı. Kraliçe 2. Elizabeth'ın tahta çıkışının 70. yıldönümü kutlamaları kapsamında yine uzun zaman sonra ilk kez birlikte İngiltere'ye giden çiftin kızı ilk doğum gününü de İngiltere'de kutlamış oldu. Hafta başında Kraliçe'nin, torunu Harry'nin kızıyla ilk kez bir araya geldiği yazılmıştı.Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere tarihinde Platin Jübile'yi alan ilk hükümdar oldu. İngiltere tarihinde tahttaki 70. yıldönümüne ulaşan hükümdarlara verilen Platin Jübile'nin yanı sıra, ayrıca tahttaki 25. yılını dolduran hükümdara Gümüş (Silver) Jübile, 40. yıl için Rugby Jübile, 50. yıl için Altın (Golden) Jübile, 60. yıl için Elmas (Diamond) Jübile, 65. yıl için Safir Jübile veriliyor.Adını büyük babaannesi Elizabeth'ten alan Lilibeth, 4 Haziran 2021'de ABD Kaliforniya'da doğdu. Lilibeth'in Kraliçe'nin aile içindeki takma adı olduğu biliniyor. Lilibeth, diğer adı Diana'yı Prens Harry'nin annesi Daiana Spencer'dan alıyor. 2020'nin başlarından bu yana Kaliforniya'da yaşayan çiftin Archie adında bir de oğulları var.
https://tr.sputniknews.com/20220605/tahttaki-70-yili-icin-duzenlenen-torene-katilamayan-kralice-2-elizabeth-halki-hologramla-selamladi-1057013584.html
https://tr.sputniknews.com/20220415/ingiliz-tabloid-basinini-atlatarak-adaya-ayak-basan-harry-ile-meghan-kralice-ile-gizlice-gorustu-1055587971.html
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ingiltere, prens harry, meghan markle, kraliçe 2. elizabeth, lilibeth
Prens Harry- Meghan Markle çiftinin ikinci çocukları Lilibeth'ten yeni fotoğraf
10:43 07.06.2022 (güncellendi: 10:50 07.06.2022) Abone ol
İngiltere Kraliyet Ailesi ile mesafeli olsalar da Kraliçe 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamaları için İngiltere'ye giden Prens Harry- Meghan Markle çifti, çok merak edilen ikinci çocuklarının fotoğrafını paylaştı.
İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki unvanlarını bırakan ve ABD'de yaşamaya başlayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın ikinci çocukları Lilibeth Diana Mountbatten-Windsor'ın uzun zaman sonra yeni bir fotoğrafı yayınlandı.
Kraliçe 2. Elizabeth'ın tahta çıkışının 70. yıldönümü kutlamaları kapsamında yine uzun zaman sonra ilk kez birlikte İngiltere'ye giden çiftin kızı ilk doğum gününü de İngiltere'de kutlamış oldu.
Hafta başında Kraliçe'nin, torunu Harry'nin kızıyla ilk kez bir araya geldiği yazılmıştı.
Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere tarihinde Platin Jübile'yi alan ilk hükümdar oldu. İngiltere tarihinde tahttaki 70. yıldönümüne ulaşan hükümdarlara verilen Platin Jübile'nin yanı sıra, ayrıca tahttaki 25. yılını dolduran hükümdara Gümüş (Silver) Jübile, 40. yıl için Rugby Jübile, 50. yıl için Altın (Golden) Jübile, 60. yıl için Elmas (Diamond) Jübile, 65. yıl için Safir Jübile veriliyor.
Adını büyük babaannesi Elizabeth'ten alan Lilibeth, 4 Haziran 2021'de ABD Kaliforniya'da doğdu. Lilibeth'in Kraliçe'nin aile içindeki takma adı olduğu biliniyor. Lilibeth, diğer adı Diana'yı Prens Harry'nin annesi Daiana Spencer'dan alıyor. 2020'nin başlarından bu yana Kaliforniya'da yaşayan çiftin Archie adında bir de oğulları var.