‘Protokol, Kıbrıslı Türklerin kurumsal birikimini sorgulatan müdahalelere zemin hazırlar nitelikte'

“Doğu Akdeniz, Filistin ve Kıbrıs uzun zamandır uyuşmazlık noktaları olarak devam ederken, yanına bir de Suriye eklendi. İnsanlar Türkiye’de göç meselesini konuşuyorlar. Burada da her önüne gelen vatandaş mı olacak kaygıları var. Bunları Türkiye’deki muhalefet çok fazla ciddiye almıyor. Türkiye’deki demokrasi sorunları varken, Kıbrıs gibi hep milli olarak ele alınmış konuların muhalefet tarafından görmezden gelinmesi ve önemsenmemesi durumu var. Türkiye’deki muhalefet parlamenter sistemi savunuyor, Kıbrıs’ta da yarı parlamenter bir sistem var. Türkiye’deki başkanlık rejimi ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye yaşadığımız mevzunun aslında ne kadar merkezileştiği ve burada desantralize ve kendi özellikleriyle Müslüman kimliğini, burayı vatan yapma mücadelesini sürdüren bir toplum var. Bu toplum farklılıklarıyla, demokrasi refleksiyle, basın ve düşünce özgürlüğüne verdikleri ehemmiyetle Türkiye tarafından çok daha ciddi bir şekilde daha görünür kılınması gerekirken. Bu tür sorunlar 12 Eylül sonrası Türkiyesinde de vardı, Denktaş'la ilgili ayrı bir özelliği vardı. Özgül ağırlığı Türkiye siyasetinde Kıbrıslı Türkleri her zaman rencide edecek ilişkilere tampon görevi görürdü. Bu bence son 12 yıldır aşındı. Kıbrıs Türklerinin uluslararası alanda eşitlik mücadelesi verdikleri Kıbrıslı Rumlar karşısında saygı duyulmayacak bir noktaya gelmesine yol açıyor. Bizim dışımızdaki dünyanın bize hak verecek noktada bizi görmediklerini, yani sadece Rumlara karşı eşitlik istiyormuşuz gibi bir görüntü veriyoruz. Uluslararası yanı her zaman ateşlenmeye müsait olan Kıbrıs ve ona bağlı Doğu Akdeniz’deki enerji meselesi Kıbrıs Türklerinin burada demokrasisiyle, ekonomik sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Ve beklenmedik zamanlarda bu tür referanslara Türkiye dış politikasında ihtiyaç duyulabilir. Muhalefetin toplamda Doğu Akdeniz barışı konusunda, özelde de Kıbrıs, Filistin ve Suriye konusunda daha hareketli olması gerektiğini düşünüyorum.”