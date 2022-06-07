https://tr.sputniknews.com/20220607/putin-fiyat-artislarini-kontrol-altina-aldik-enflasyon-sifira-geriledi-1057084441.html

Putin: Fiyat artışlarını kontrol altına aldık, enflasyon sıfıra geriledi

Putin: Fiyat artışlarını kontrol altına aldık, enflasyon sıfıra geriledi

Rusya Devlet Başkanı Putin enflasyonun kontrol altına alınabildiğini, mayısın ikinci yarısından beri fiyatlardaki artışın durduğunu ve haftalık enflasyonun... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T14:10+0300

2022-06-07T14:10+0300

2022-06-07T14:42+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

enflasyon

işsizlik

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Rusya lideri Vladimir Putin, ekonomiyle ilgili bir toplantıda, “Enflasyonu kontrol altına alabildik. Yıllık enflasyon oranı mayıs ayında yüzde 17.4 seviyesindeydi. Mayıs ayının ikinci yarısından sonra fiyat artışları durdu. Şu an (haftalık) enflasyon sıfırda” değerlendirmesini yaptı.Putin ayrıca, Rusya’daki resmi işsizlik oranının da ülkede şimdiye dek görülmüş en düşük seviyeye gerilediğini belirtti. Ülkesindeki işsizlik oranının nisan ayında, kayıt tutulduğu süre boyunca görülmüş en düşük seviye olan yüzde 4’e düştüğünü kaydeden Putin, “Bugünün şartlarında bu çok ciddi bir başarı” ifadelerini kullandı. “İşsizlik oranı nisan ayında tarihte görülmüş en düşük seviyesine indi, mayıstaysa resmi işsizlik oranı büyümemekle sınırlı kalmadı, geriledi de” diye devam eden Rusya Devlet Başkanı, söz konusu ekonomik parametreleri kontrol altında tutmaya devam etmesi konusunda hükümeti görevlendirdi.

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rusya, vladimir putin, enflasyon, işsizlik