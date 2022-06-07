https://tr.sputniknews.com/20220607/rusya-idlib-gerginligi-azaltma-bolgesinde-teror-aktiviteleri-artiyor-1057105707.html
Rusya: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör aktiviteleri artıyor
Rusya: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör aktiviteleri artıyor
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki örgütlerin terör aktivitelerinin... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T22:42+0300
2022-06-07T22:42+0300
2022-06-07T22:44+0300
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Juravlyov’un bugünkü basın açıklamasında duyurduğu üzere İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde örgütlerin terör aktiviteleri arttı, çeteler arasındaki çatışmaların sayısı da çoğaldı.Tuğamiral Juravlyov, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde durumun daha da kötüye gitme eğilimi söz konusu. Radikal grupların terör faaliyetleri artıyor, çeşitli çeteler arasındaki çatışmaların sayısı çoğalıyor” diye konuştu.El Nusra militanlarının sivil protestoları güç kullanarak bastırdıklarına dikkat çeken Juravlyov, medya mensuplarının, Müslüman din adamlarının ve laik muhalefet temsilcilerinin yeniden tutuklanmaya başladıklarının altını çizdi.Rus komutan, yasadışı silahlı oluşumlarının Suriye hükümet güçlerine yönelik kışkırtıcı bombardımanlarının da giderek sıklaştığını sözlerine ekledi.
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Rusya: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör aktiviteleri artıyor
22:42 07.06.2022 (güncellendi: 22:44 07.06.2022) Abone ol
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki örgütlerin terör aktivitelerinin arttığını, çeteler arasındaki çatışmalarda da artış olduğunu bildirdi.
Juravlyov’un bugünkü basın açıklamasında duyurduğu üzere İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde örgütlerin terör aktiviteleri arttı, çeteler arasındaki çatışmaların sayısı da çoğaldı.
Tuğamiral Juravlyov, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde durumun daha da kötüye gitme eğilimi söz konusu. Radikal grupların terör faaliyetleri artıyor, çeşitli çeteler arasındaki çatışmaların sayısı çoğalıyor” diye konuştu.
El Nusra militanlarının sivil protestoları güç kullanarak bastırdıklarına dikkat çeken Juravlyov, medya mensuplarının, Müslüman din adamlarının ve laik muhalefet temsilcilerinin yeniden tutuklanmaya başladıklarının altını çizdi.
Rus komutan, yasadışı silahlı oluşumlarının Suriye hükümet güçlerine yönelik kışkırtıcı bombardımanlarının da giderek sıklaştığını sözlerine ekledi.