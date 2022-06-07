https://tr.sputniknews.com/20220607/rusya-merkez-bankasi-yurt-disina-doviz-transferi-limitini-aylik-150-bin-dolara-cikardi-1057103637.html

Rusya Merkez Bankası, yurt dışına döviz transferi limitini aylık 150 bin dolara çıkardı

Rusya Merkez Bankası, yurt dışına döviz transferi limitini aylık 150 bin dolara çıkardı

Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, 8 Haziran'dan itibaren Rusya vatandaşları ve dost ülke vatandaşları için yurtdışı hesaplarına döviz transfer... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T21:37+0300

2022-06-07T21:37+0300

2022-06-07T21:37+0300

dünya

rusya

rusya merkez bankası

dolar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054548543_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_50f6b402cb18d9712265e91ab044c158.jpg

Açıklamada, “8 Haziran'dan itibaren Rusya vatandaşları Rus bankalarındaki hesaplarından yurtdışındaki hesaplarına aylık en fazla 150 bin Amerikan doları veya bu tutara eşdeğer diğer dövizleri aktarabilecek. Ayrıca, dost ülke vatandaşları da aynı tutarı diğer ülkelerdeki hesaplarına transfer edebilecek” denildi.Açıklamada ayrıca, hesap açma zorunluluğu talep etmeden para transferi hizmeti veren şirketler aracılığıyla yapılan transfer limitinin aylık 5 bin dolardan 10 bin dolara yükseltildiği kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220602/rusya-merkez-bankasi-analistleri-ulkedeki-enflasyonda-istikrarli-yavaslamadan-bahsetmek-icin-erken-1056927433.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, rusya merkez bankası, dolar