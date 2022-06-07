https://tr.sputniknews.com/20220607/rusya-merkez-bankasi-yurt-disina-doviz-transferi-limitini-aylik-150-bin-dolara-cikardi-1057103637.html
Rusya Merkez Bankası, yurt dışına döviz transferi limitini aylık 150 bin dolara çıkardı
Rusya Merkez Bankası, yurt dışına döviz transferi limitini aylık 150 bin dolara çıkardı
Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, 8 Haziran'dan itibaren Rusya vatandaşları ve dost ülke vatandaşları için yurtdışı hesaplarına döviz transfer... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T21:37+0300
2022-06-07T21:37+0300
2022-06-07T21:37+0300
dünya
rusya
rusya merkez bankası
dolar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054548543_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_50f6b402cb18d9712265e91ab044c158.jpg
Açıklamada, “8 Haziran'dan itibaren Rusya vatandaşları Rus bankalarındaki hesaplarından yurtdışındaki hesaplarına aylık en fazla 150 bin Amerikan doları veya bu tutara eşdeğer diğer dövizleri aktarabilecek. Ayrıca, dost ülke vatandaşları da aynı tutarı diğer ülkelerdeki hesaplarına transfer edebilecek” denildi.Açıklamada ayrıca, hesap açma zorunluluğu talep etmeden para transferi hizmeti veren şirketler aracılığıyla yapılan transfer limitinin aylık 5 bin dolardan 10 bin dolara yükseltildiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220602/rusya-merkez-bankasi-analistleri-ulkedeki-enflasyonda-istikrarli-yavaslamadan-bahsetmek-icin-erken-1056927433.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054548543_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ac377e07fb9031bf091cf74e206bb2e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya merkez bankası, dolar
Rusya Merkez Bankası, yurt dışına döviz transferi limitini aylık 150 bin dolara çıkardı
Abone ol
Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, 8 Haziran'dan itibaren Rusya vatandaşları ve dost ülke vatandaşları için yurtdışı hesaplarına döviz transfer limitinin aylık 50 bin dolardan 150 bin dolara yükseltildiği belirtildi.
Açıklamada, “8 Haziran'dan itibaren Rusya vatandaşları Rus bankalarındaki hesaplarından yurtdışındaki hesaplarına aylık en fazla 150 bin Amerikan doları veya bu tutara eşdeğer diğer dövizleri aktarabilecek. Ayrıca, dost ülke vatandaşları da aynı tutarı diğer ülkelerdeki hesaplarına transfer edebilecek” denildi.
Açıklamada ayrıca, hesap açma zorunluluğu talep etmeden para transferi hizmeti veren şirketler aracılığıyla yapılan transfer limitinin aylık 5 bin dolardan 10 bin dolara yükseltildiği kaydedildi.