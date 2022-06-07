https://tr.sputniknews.com/20220607/rusyanin-uluslararasi-rezervleri-mayis-ayinda-yuzde-095-dususle-5874-milyar-dolara-geriledi-1057103376.html

Rusya'nın uluslararası rezervleri mayıs ayında yüzde 0.95 düşüşle 587.4 milyar dolara geriledi

Rusya'nın uluslararası rezervleri mayıs ayında yüzde 0.95 düşüşle 587.4 milyar dolara geriledi

Rusya Merkez Bankası, Rusya’nın 1 Mayıs'ta 593.052 milyar dolar olan uluslararası rezervlerinin 1 Haziran itibariyle 587.423 milyar dolara gerilediğini... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T21:29+0300

2022-06-07T21:29+0300

2022-06-07T21:29+0300

dünya

rusya merkez bankası

rezerv

rusya

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Rusya Merkez Bankası ve hükümetin emrinde bulunan ve likit yabancı varlıklardan oluşan Rusya’nın uluslararası (altın ve döviz) rezervleri parasal altın, Özel Çekme Hakkı (SDR), IMF'deki rezerv pozisyonları ve yabancı para cinsinden fonlardan oluşuyor.2021'de Rusya’nın uluslararası rezervleri yüzde 5.9 artarak bu yılın 1 Ocak itibariyle 630.6 milyar dolara ulaşmıştı. 18 Şubat 2022'de ise tarihi en yüksek seviyesine ulaşarak 643.2 milyar dolara çıkmıştı.

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rusya merkez bankası, rezerv, rusya