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https://tr.sputniknews.com/20220607/rusyanin-uluslararasi-rezervleri-mayis-ayinda-yuzde-095-dususle-5874-milyar-dolara-geriledi-1057103376.html
Rusya'nın uluslararası rezervleri mayıs ayında yüzde 0.95 düşüşle 587.4 milyar dolara geriledi
Rusya'nın uluslararası rezervleri mayıs ayında yüzde 0.95 düşüşle 587.4 milyar dolara geriledi
Rusya Merkez Bankası, Rusya’nın 1 Mayıs'ta 593.052 milyar dolar olan uluslararası rezervlerinin 1 Haziran itibariyle 587.423 milyar dolara gerilediğini... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T21:29+0300
2022-06-07T21:29+0300
dünya
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Rusya Merkez Bankası ve hükümetin emrinde bulunan ve likit yabancı varlıklardan oluşan Rusya’nın uluslararası (altın ve döviz) rezervleri parasal altın, Özel Çekme Hakkı (SDR), IMF'deki rezerv pozisyonları ve yabancı para cinsinden fonlardan oluşuyor.2021'de Rusya’nın uluslararası rezervleri yüzde 5.9 artarak bu yılın 1 Ocak itibariyle 630.6 milyar dolara ulaşmıştı. 18 Şubat 2022'de ise tarihi en yüksek seviyesine ulaşarak 643.2 milyar dolara çıkmıştı.
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rusya merkez bankası, rezerv, rusya

Rusya'nın uluslararası rezervleri mayıs ayında yüzde 0.95 düşüşle 587.4 milyar dolara geriledi

21:29 07.06.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Fotoğraf bankasına girRusya Merkez Bankası
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Rusya Merkez Bankası, Rusya’nın 1 Mayıs'ta 593.052 milyar dolar olan uluslararası rezervlerinin 1 Haziran itibariyle 587.423 milyar dolara gerilediğini duyurdu. Böylece Mayıs ayında rezervler yüzde 5.629 milyar dolar azalarak 0.95 düşüş kaydetmiş oldu.
Rusya Merkez Bankası ve hükümetin emrinde bulunan ve likit yabancı varlıklardan oluşan Rusya’nın uluslararası (altın ve döviz) rezervleri parasal altın, Özel Çekme Hakkı (SDR), IMF'deki rezerv pozisyonları ve yabancı para cinsinden fonlardan oluşuyor.
2021'de Rusya’nın uluslararası rezervleri yüzde 5.9 artarak bu yılın 1 Ocak itibariyle 630.6 milyar dolara ulaşmıştı. 18 Şubat 2022'de ise tarihi en yüksek seviyesine ulaşarak 643.2 milyar dolara çıkmıştı.
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