https://tr.sputniknews.com/20220607/saglik-bakani-koca-maymun-cicegi-pandemi-sebebi-degil--1057073697.html

Sağlık Bakanı Koca: Maymun çiçeği pandemi sebebi değil

Sağlık Bakanı Koca: Maymun çiçeği pandemi sebebi değil

Sağlık Bakanı Koca kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada maymun çiçeği hastalığının temasla bulaştığını belirterek hastalığın pandemi sebebi... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T11:58+0300

2022-06-07T11:58+0300

2022-06-07T11:59+0300

fahrettin koca

maymun çiçeği virüsü

pandemi

kovid-19

meclis

türkiye

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maymun çiçeği hastalığına ilişkin kabine toplantısı sonrasında gazetecilere değerlendirme yaptı. Bakan Koca, şunları söyledi: "Maymun çiçeğini biliyoruz, temasla geçiyor. Yurt dışında nasıl gelişti? Temasla oldu artı salgıyla geçiyor, damlacık enfeksiyonuyla geçmiyor. Dolayısıyla salgın, pandemi ve benzeri olabilecek durumu söz konusu değil. Lüzumsuz gündem yapmayalım, vatandaşı tedirgin etmeyelim. Halen de bizde görülmedi ama maymun çiçeğine benzer belirtiler gösteren birçok virüs var. Her benzer görüntü için maymun çiçeği demeyelim. Medyada birtakım haberler yapılıyor, görseller paylaşılıyor sonra testlerini yapıyoruz negatif çıkıyor. İnsanlarımızda 'Görüldü de bunu bir şekilde gizlediler mi, açıklamadılar mı, dünyada görülüyor da bizde niye görülmüyor?' gibi bir kaygıya sebep oluyor. Yoğun temas olduğu durumlarda daha çok oluyor." ‘Kovid ile yaşıyor olacağız’ Kovid-19 salgınına ilişkin bir soru üzerine de Koca şu ifadeleri kullandı: "Kovid ile nasıl yaşanılabilirliğini bilerek yaşayacağız, Kovid ile yaşıyor olacağız, tedbirlerimizi alarak, aşılarımızı yaptırarak" yanıtını verdi. Bakan Koca, TURKOVAC aşısının üretiminin devam ettiğini ve ellerinde yeterince bu aşıdan bulunduğunu ifade ederek, "Bundan sonraki süreçte daha çok hatırlatıcı doz anlamında önerdiğimiz, işte BioNTech için, TURKOVAC için, SİNOVAC için o dozlarını vatandaşlarımız yaptırıyor. Bundan sonraki süreçte kasım aralıkta herkes yeniden bir ilave doz yaptırmalı mı salgının seyriyle ilgilidir, dünyadaki gelişim belirler ve onun için de aşımız var."

https://tr.sputniknews.com/20220604/bakan-koca-turkiyede-maymun-cicegi-yok-suphelilerin-testi-negatif-cikti-1056989277.html

https://tr.sputniknews.com/20220606/itu-kovid-19u-bir-saniyede-tespit-eden-kit-gelistirdi-1057024178.html

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fahrettin koca, maymun çiçeği virüsü, pandemi, kovid-19, meclis