https://tr.sputniknews.com/20220607/saglik-calisanlarinin-ozluk-haklari-icin-hazirlanan-yasa-teklifi-meclise-sunuldu-1057088827.html
Sağlık çalışanlarının özlük hakları için hazırlanan yasa teklifi Meclis'e sunuldu
Sağlık çalışanlarının özlük hakları için hazırlanan yasa teklifi Meclis'e sunuldu
AK Parti sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T15:47+0300
2022-06-07T15:47+0300
2022-06-07T15:54+0300
türkiye
tbmm
sağlık çalışanı
doktor
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AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
https://tr.sputniknews.com/20220524/resmi-gazetede-yayimlandi-saglik-bakanligi-ve-bagli-kuruluslara-tabip-dis-tabibi-eczaci-atanacak-1056619050.html
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tbmm, sağlık çalışanı, doktor
Sağlık çalışanlarının özlük hakları için hazırlanan yasa teklifi Meclis'e sunuldu
15:47 07.06.2022 (güncellendi: 15:54 07.06.2022) Abone ol
AK Parti sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.