Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220607/saglik-calisanlarinin-ozluk-haklari-icin-hazirlanan-yasa-teklifi-meclise-sunuldu-1057088827.html
Sağlık çalışanlarının özlük hakları için hazırlanan yasa teklifi Meclis'e sunuldu
Sağlık çalışanlarının özlük hakları için hazırlanan yasa teklifi Meclis'e sunuldu
AK Parti sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T15:47+0300
2022-06-07T15:54+0300
türkiye
tbmm
sağlık çalışanı
doktor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052190676_0:220:1980:1334_1920x0_80_0_0_b3d250c2fc6c07f675b33f5114e73243.jpg
AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
https://tr.sputniknews.com/20220524/resmi-gazetede-yayimlandi-saglik-bakanligi-ve-bagli-kuruluslara-tabip-dis-tabibi-eczaci-atanacak-1056619050.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052190676_49:0:1909:1395_1920x0_80_0_0_66df7bdfe9fc46a418f7685d623e6ba9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tbmm, sağlık çalışanı, doktor

Sağlık çalışanlarının özlük hakları için hazırlanan yasa teklifi Meclis'e sunuldu

15:47 07.06.2022 (güncellendi: 15:54 07.06.2022)
© REUTERS / YVES HERMANFransa- Koronavirüs- Yoğun bakım- Hemşire
Fransa- Koronavirüs- Yoğun bakım- Hemşire - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
Abone olTelegram
AK Parti sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
Doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
TÜRKİYE
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlara tabip, diş tabibi, eczacı atanacak
24 Mayıs, 06:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала