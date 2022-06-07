https://tr.sputniknews.com/20220607/selvi-kilicdaroglu-ve-yavasa-kimin-icin-operasyon-cekiliyor-1057069868.html

Selvi: Kılıçdaroğlu ve Yavaş’a kimin için operasyon çekiliyor?

Selvi: Kılıçdaroğlu ve Yavaş’a kimin için operasyon çekiliyor?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “Vız gelir, tırıs gider” çıkışından sonra büyük irtifa kaybettiğini, ve önünün tekrar açılması... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T07:50+0300

2022-06-07T07:50+0300

2022-06-07T07:50+0300

politika

abdulkadir selvi

kemal kılıçdaroğlu

ekrem imamoğlu

mansur yavaş

seçim

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Selvi, bugünkü yazısında 'Kılıçdaroğlu ve Yavaş’ı yarıştan çekilmeye zorlayan operasyonlar' düzenlendiğini ve 'daha sert operasyonlar' da olabileceğini yazdı. Selvi, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na “Sıkıysa cumhurbaşkanı adayı mısın değil misin onu açıkla” diye çağrı yapıyor. Muhalefet cephesinde ise Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler ile engellemek isteyenler arasında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor.Ama asıl kavga cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde yaşanacak. Kılıçdaroğlu da bunun farkında. Kılıçdaroğlu’nun ekibi ise Kurban Bayramı’ndan önce cumhurbaşkanı adaylığının deklare edilmesi için bastırıyor.Ateş hattında sadece Kılıçdaroğlu yok. Cumhurbaşkanı adaylığının iddialı diğer ismi Mansur Yavaş da var. Hatta son dönemde Yavaş’ın adaylığını engellemeye yönelik çabalar hız kazandı."Kılıçdaroğlu’na Alevi kimliği üzerinden saldırılıp, ”Kazanamaz” algısı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Selvi, Mansur Yavaş’a yönelik operasyonun ise HDP medyası üzerinden Van’da gerçekleştirildiğini iddia etti: "Şehir gezisi sırasında, “Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz” diye seslenen birisine Yavaş’ın, “İnşallah” dediği yönündeki görüntüler servis edildi. Mansur Yavaş’ın, basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin ise “İnşallah” temennisinin Demirtaş için yapılmadığını ifade eden bir açıklama yaptı.Vay sen misin bunu diyen. Önce HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan açtı ağzını yumdu gözünü. “Kimse sizin inşallahınıza kalmadı” dedi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Korkak” diye seslendi. Ahmet Türk daha önce, “Mansur Yavaş’ın aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum” demişti. HDP Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel ise kırmızı kartı gösterdi. Böylece Mansur Yavaş’a yönelik bir HDP linçi gerçekleşmiş oldu.Haber, “Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayı olmalı diyenleri hayal kırıklığına uğratacak” diye servis edildi. Yavaş’ın, hedeflerinin 2024 seçimlerinde 2019’daki oy oranının çok üzerine çıkmak olduğu yönündeki sözleri nasıl anons edildi."'Yeni operasyonlar gelebilir'Bu operasyonların İmamoğlu için yapıldığını savunan Selvi, şöyle devam etti:Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik operasyonlar sonuç itibarıyla kime yarar? Bu operasyonlar kimin önünü açmak için yapılır? Ekrem İmamoğlu, “Vız gelir, tırıs gider” çıkışından sonra büyük irtifa kaybetti. Mansur Yavaş ile Kılıçdaroğlu ön plana çıktı. Bu operasyonların tek bir amacı var, o da Kılıçdaroğlu ve Yavaş’ı oyundan düşürüp Ekrem İmamoğlu’nun önünü açmak.Bu operasyonlar gözünüzü korkutmasın. Bunlar şimdilik Kılıçdaroğlu ve Yavaş’ı yarıştan çekilmeye zorlayan operasyonlar. Ama iş ciddiye binip cumhurbaşkanı adaylığının belirlenmesi sürecine girildiğinde daha sert operasyonlar gelebilir. Şimdilik küçük bir uyarıyla yetinelim.

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abdulkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, mansur yavaş, seçim