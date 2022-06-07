https://tr.sputniknews.com/20220607/sislide-kanalizasyon-borusu-hasar-gordu-bodrum-katindaki-daireyi-atik-su-basti-1057079197.html
Şişli'de kanalizasyon borusu hasar gördü, bodrum katındaki daireyi atık su bastı
Şişli'de kanalizasyon borusu hasar gördü, bodrum katındaki daireyi atık su bastı
Şişli'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yapılan yol bakım ve alt yapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusunun hasar görmesi yüzünden... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T12:48+0300
2022-06-07T12:48+0300
2022-06-07T12:48+0300
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Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi'nde, dün saat 09.00 sıralarında iddiaya göre, İBB ekiplerinin birkaç gündür yaptığı yol bakım ve alt yapı çalışmaları sırasında hasar gören kanalizasyon borusundan akan atık su, bir binanın bodrum katındaki daireyi bastı. Tuvaletten taşarak evin içine dolmaya başlayan atık suyu fark eden Fas uyruklu Safaa Bayad, bakıcılığını yaptığı 2 çocuğu yanına alarak kendini dışarı attı. Bayad'ın dışarı çıkmasından birkaç dakika sonra evin içi tamamen doldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) çalışanları, haber verilmesinin ardından hasar gören boruyu tamir ederken, yüksekliği yaklaşık 1 metreyi bulan suyun tahliye edilmesiyle ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı.'Belki de 100 defa aradım kimse gelmedi'Evi basan suyun sesiyle uyandığını belirten Safaa Bayad, "Gidip baktım, su patlamış. Arkadaşım çalıştığı için çocukları bendeydi. Çocukları hemen komşulara bıraktım. Ev, su içinde kaldı. Elektrikten korktum. Sokakta, tanımadığım birine söyledim. Şalteri kapattı. Sokakta tadilat var. Belediyeyi aradım kimse gelmedi. Evden çıkarken hiçbir şey almadım. Nerede oturacağım, yatacağım? Bilmiyorum. Türkçem biraz zayıf. O yüzden arkadaşıma arattım. Geleceklerini söylediler. Belki de 100 defa aradım. 'Acil' dedik ama kimse gelmedi. Dışarıda tadilat yapanlara söyledim. İSKİ'yi aradılar, sonra geldiler" diye konuştu.'Tüm eşyam gitti'Artan kiralar yüzünden 5 ay önce yanına taşındığı arkadaşının çocuklarına bakıcılık yaptığını ifade eden Bayad, "Eşyalarımın hepsi yeniydi; yatak, dolap, buzdolabı, kanepeler yeniydi. Hepsi gitti. Şimdi buradan çıkıp ev tutsam hem komisyon hem depozito hem de kira vereceğim. Ev kiraları en az 4-5 bin lira. Mecburen komşularda ya da arkadaşlarımdan birinin yanında kalacağım" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220605/burdurda-saganak-yagis-nedeniyle-30-evi-su-basti-1-olu-3-yarali-1056994862.html
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Şişli'de kanalizasyon borusu hasar gördü, bodrum katındaki daireyi atık su bastı
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Şişli'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yapılan yol bakım ve alt yapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusunun hasar görmesi yüzünden bir binanın bodrum katındaki daireyi atık su bastı.
Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi'nde, dün saat 09.00 sıralarında iddiaya göre, İBB ekiplerinin birkaç gündür yaptığı yol bakım ve alt yapı çalışmaları sırasında hasar gören kanalizasyon borusundan akan atık su, bir binanın bodrum katındaki daireyi bastı.
Tuvaletten taşarak evin içine dolmaya başlayan atık suyu fark eden Fas uyruklu Safaa Bayad, bakıcılığını yaptığı 2 çocuğu yanına alarak kendini dışarı attı. Bayad'ın dışarı çıkmasından birkaç dakika sonra evin içi tamamen doldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) çalışanları, haber verilmesinin ardından hasar gören boruyu tamir ederken, yüksekliği yaklaşık 1 metreyi bulan suyun tahliye edilmesiyle ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı.
'Belki de 100 defa aradım kimse gelmedi'
Evi basan suyun sesiyle uyandığını belirten Safaa Bayad, "Gidip baktım, su patlamış. Arkadaşım çalıştığı için çocukları bendeydi. Çocukları hemen komşulara bıraktım. Ev, su içinde kaldı. Elektrikten korktum. Sokakta, tanımadığım birine söyledim. Şalteri kapattı. Sokakta tadilat var. Belediyeyi aradım kimse gelmedi. Evden çıkarken hiçbir şey almadım. Nerede oturacağım, yatacağım? Bilmiyorum. Türkçem biraz zayıf. O yüzden arkadaşıma arattım. Geleceklerini söylediler. Belki de 100 defa aradım. 'Acil' dedik ama kimse gelmedi. Dışarıda tadilat yapanlara söyledim. İSKİ'yi aradılar, sonra geldiler" diye konuştu.
'Tüm eşyam gitti'
Artan kiralar yüzünden 5 ay önce yanına taşındığı arkadaşının çocuklarına bakıcılık yaptığını ifade eden Bayad, "Eşyalarımın hepsi yeniydi; yatak, dolap, buzdolabı, kanepeler yeniydi. Hepsi gitti. Şimdi buradan çıkıp ev tutsam hem komisyon hem depozito hem de kira vereceğim. Ev kiraları en az 4-5 bin lira. Mecburen komşularda ya da arkadaşlarımdan birinin yanında kalacağım" dedi.