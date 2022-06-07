https://tr.sputniknews.com/20220607/sivas-kayseri-karayolunda-ulasima-sel-engeli-1057104943.html
Sivas-Kayseri karayolunda ulaşıma sel engeli
Sivas-Kayseri karayolunda ulaşıma sel engeli
Sivas-Kayseri karayolu etkili olan şiddetli yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T22:14+0300
2022-06-07T22:14+0300
2022-06-07T22:18+0300
türkiye
sivas
kayseri
karayolu
sel
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas-Kayseri karayolu Yeniçuyuk mevkisinde derenin taşması sonucu yola çıkan sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun yeniden açılması için çalışma başlatıldı.
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sivas, kayseri, karayolu, sel
Sivas-Kayseri karayolunda ulaşıma sel engeli
22:14 07.06.2022 (güncellendi: 22:18 07.06.2022) Abone ol
Sivas-Kayseri karayolu etkili olan şiddetli yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu.
Sivas-Kayseri karayolu Yeniçuyuk mevkisinde derenin taşması sonucu yola çıkan sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.
Yolun yeniden açılması için çalışma başlatıldı.