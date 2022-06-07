https://tr.sputniknews.com/20220607/sivas-kayseri-karayolunda-ulasima-sel-engeli-1057104943.html

Sivas-Kayseri karayolunda ulaşıma sel engeli

Sivas-Kayseri karayolunda ulaşıma sel engeli

Sivas-Kayseri karayolu etkili olan şiddetli yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

sivas

kayseri

karayolu

sel

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas-Kayseri karayolu Yeniçuyuk mevkisinde derenin taşması sonucu yola çıkan sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun yeniden açılması için çalışma başlatıldı.

türkiye

sivas

kayseri

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sivas, kayseri, karayolu, sel