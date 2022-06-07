https://tr.sputniknews.com/20220607/soygu-severodonetskin-meskun-mahalleri-tamamen-kurtarildi-1057081199.html
Şoygu: Severodonetsk’in meskun mahalleri tamamen kurtarıldı
Şoygu: Severodonetsk’in meskun mahalleri tamamen kurtarıldı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donbass’ta sürdürülen operasyon sırasında Severodonetsk kentinin meskun mahallerinin Ukrayna güçlerinden tamamen... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T13:05+0300
2022-06-07T13:05+0300
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rusya, sergey şoygu, ukrayna, severodonetsk
Şoygu: Severodonetsk’in meskun mahalleri tamamen kurtarıldı
13:05 07.06.2022 (güncellendi: 13:08 07.06.2022) Abone ol
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donbass’ta sürdürülen operasyon sırasında Severodonetsk kentinin meskun mahallerinin Ukrayna güçlerinden tamamen kurtarıldığını belirtti.