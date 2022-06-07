https://tr.sputniknews.com/20220607/soygu-ve-akar-ukrayna-tahilinin-limanlardan-cikarilma-sorunu-ve-suriyeyi-gorustu-1057094481.html
Rusya: Şoygu ve Akar, Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılma sorunu ve Suriye’yi görüştü
Rusya: Şoygu ve Akar, Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılma sorunu ve Suriye’yi görüştü
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile Suriye ve Ukrayna’daki durumu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T18:16+0300
2022-06-07T18:16+0300
2022-06-07T19:07+0300
dünya
sergey şoygu
hulusi akar
suriye
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Şoygu ile Türk mevkidaşı Hulusi Akar’ın Türkiye tarafının girişimi ile telefonda görüştükleri belirtildi. Telefon görüşmesi esnasında Suriye ve Ukrayna’daki durum ele alındığı kaydedildi.Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Savunma Bakanları, Ukrayna topraklarından tahılın çıkarılması sorununun çözümü ile ilgili olarak Karadeniz’de gemilerin hareketlerinin güvenli hâle getirilmesi konusunu ele aldılar” denildi.Rusya Savunma Bakanlığı’na göre görüşmede ayrıca, bölgede uzun süreli istikrarın sağlanması adına tarafların Suriye’de yakın işbirliğini sürdürmesinin önemi vurgulandı. Açıklamada, “Bu konulardaki Rusya-Türkiye temasları devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.MSB: Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiMilli Savunma Bakanlığı tarafından Bakan Hulusi Akar'ın Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine dair bir açıklama da yapıldı.Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığının belirtildiği görüşmede Bakan Akar'ın şu konular üzerinde durduğu açıklandı:- "Daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi ve gittikçe kötüleşen insani durumun iyileştirilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı,- Gıda krizi hususunda tahıl, ayçiçeği ve diğer tarım ürünlerinin güvenli nakli konusunda alınabilecek tedbirler üzerinde duruldu,- İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi.- Bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan eylemlere karşı gereken cevabın verileceği, bölgede terörist varlığının kabul edilemez olduğu vurgulandı,- Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulması gereği hatırlatıldı."
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sergey şoygu, hulusi akar, suriye, ukrayna krizi
Rusya: Şoygu ve Akar, Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılma sorunu ve Suriye’yi görüştü
18:16 07.06.2022 (güncellendi: 19:07 07.06.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile Suriye ve Ukrayna’daki durumu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtildi. Telefon görüşmesinde Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması sorununun da ele alındığı kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Şoygu ile Türk mevkidaşı Hulusi Akar’ın Türkiye tarafının girişimi ile telefonda görüştükleri belirtildi. Telefon görüşmesi esnasında Suriye ve Ukrayna’daki durum ele alındığı kaydedildi.
Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Savunma Bakanları, Ukrayna topraklarından tahılın çıkarılması sorununun çözümü ile ilgili olarak Karadeniz’de gemilerin hareketlerinin güvenli hâle getirilmesi konusunu ele aldılar” denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’na göre görüşmede ayrıca, bölgede uzun süreli istikrarın sağlanması adına tarafların Suriye’de yakın işbirliğini sürdürmesinin önemi vurgulandı. Açıklamada, “Bu konulardaki Rusya-Türkiye temasları devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.
MSB: Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Bakan Hulusi Akar'ın Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine dair bir açıklama da yapıldı.
Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığının belirtildiği görüşmede Bakan Akar'ın şu konular üzerinde durduğu açıklandı:
- "Daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi ve gittikçe kötüleşen insani durumun iyileştirilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı,
- Gıda krizi hususunda tahıl, ayçiçeği ve diğer tarım ürünlerinin güvenli nakli konusunda alınabilecek tedbirler üzerinde duruldu,
- İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi.
Suriye’nin kuzeyi bağlamında;
- Bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan eylemlere karşı gereken cevabın verileceği, bölgede terörist varlığının kabul edilemez olduğu vurgulandı,
- Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulması gereği hatırlatıldı."