https://tr.sputniknews.com/20220607/sultangazide-cocuklara-carpan-iett-soforu-kacti-1057099158.html
Sultangazi’de çocuklara çarpan İETT şoförü kaçtı
Sultangazi’de çocuklara çarpan İETT şoförü kaçtı
Sultangazi'de İETT otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar savrulup park halindeki minibüse çarparken İETT... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T19:54+0300
2022-06-07T19:54+0300
2022-06-07T19:56+0300
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sultangazi
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şoför
otobüs
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa İETT otobüsü çarptı. DHA'nın haberine göre çocuklar çarpmanın etkisiyle savrularak park halindeki minibüse çarptı. Minibüsün camları kırılırken İETT şoförü olay yerinden hızla kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.
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sultangazi, iett, şoför, otobüs
Sultangazi’de çocuklara çarpan İETT şoförü kaçtı
19:54 07.06.2022 (güncellendi: 19:56 07.06.2022) Abone ol
Sultangazi'de İETT otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar savrulup park halindeki minibüse çarparken İETT şoförü kaçtı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa İETT otobüsü çarptı.
DHA'nın haberine göre çocuklar çarpmanın etkisiyle savrularak park halindeki minibüse çarptı. Minibüsün camları kırılırken İETT şoförü olay yerinden hızla kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.