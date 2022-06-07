https://tr.sputniknews.com/20220607/sultangazide-cocuklara-carpan-iett-soforu-kacti-1057099158.html

Sultangazi’de çocuklara çarpan İETT şoförü kaçtı

Sultangazi’de çocuklara çarpan İETT şoförü kaçtı

Sultangazi'de İETT otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar savrulup park halindeki minibüse çarparken İETT... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T19:54+0300

2022-06-07T19:54+0300

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türkiye

sultangazi

iett

şoför

otobüs

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa İETT otobüsü çarptı. DHA'nın haberine göre çocuklar çarpmanın etkisiyle savrularak park halindeki minibüse çarptı. Minibüsün camları kırılırken İETT şoförü olay yerinden hızla kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

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sultangazi, iett, şoför, otobüs