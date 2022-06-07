https://tr.sputniknews.com/20220607/tansu-ciller-merkez-saga-ihtiyac-var-kurulmasina-yardimci-olabilirim-bunun-basini-cekebilirim-1057063439.html

Tansu Çiller: Merkez sağa ihtiyaç var, kurulmasına yardımcı olabilirim, bunun başını çekebilirim

Tansu Çiller: Merkez sağa ihtiyaç var, kurulmasına yardımcı olabilirim, bunun başını çekebilirim

Eski Başbakan Tansu Çiller, "Türkiye'nin başına neler gelebileceğini görüyorum. Onun için bir merkez sağa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunun kurulmasına... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T00:45+0300

2022-06-07T00:45+0300

2022-06-07T00:51+0300

türkiye

tansu çiller

türkiye

hdp

iktidar

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Eski Başbakan Tansu Çiller, Karabük'ün il oluşunun 27. yıl dönümünü kutladı. Başbakanlığı döneminde 78. il olan Karabük'ün kuruluş yıldönümünü kutlamak için Karabük'te uydudan yayın yapan BRTV'ye telefonla bağlanan Tansu Çiller, BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'nın sorularını yanıtladı.Türkiye'nin ilk kadın başbakanı olduğunu ve doğrudan doğruya milletin seçimiyle geldiğini anlatan Tansu Çiller, "Şu aşamadan sonra Türkiye'nin ilk kadın başbakanı olmuşum, ilk kadın dışişleri bakanı, hazine bakanı, ilk kadın başbakan yardımcısı olmuşum anladığıma göre duyduğuma göre bütün İslam dünyasında gerçek anlamda bir demokratik seçimle gelmiş bir saltanattan değil de doğrudan doğruya milletin seçimiyle gelmiş ilk kadın başbakanmışım, ilk kadın profesör başbakanmışım. Bütün bunlar tabii insanı mutlu ediyor. Hamdolsun diyorum. Hem milletime bana bunları verdiği için hem Cenab-ı Allah'a" şeklinde konuştu.'Türkiye zannedildiğinden çok daha vahim uluslararası sorunla karşı karşıya'Yeni bir dünya kurulduğunu ve iki bloğun da oluştuğunu anlatan Çiller, Türkiye'nin uluslararası bir vahim sorunla karşı karşıya kaldığını ifade etti.. Çin'in 10-15 yıl içerisinde dünya birinciliğini alacağını söyleyen Çiller, şöyle devam etti:Yeni dünyanın kurulurken her iki bloğun da Türkiye'nin parçalanması için uğraştığını ifade eden Çiller, Türkiye'yi uluslararası düzeyde düzlüğe çıkartmak gerektiğini söyledi. Türkiye'nin tek başına iktidarlar döneminde yüzde 6.5 doğal büyüme oranı olduğunu koalisyonlar döneminde ise darbe dönemlerinden bile daha düşük büyüme oranlarının olduğunun hatırlatan Çiller, 6'lı masayı eleştirdi. 6'lı masanın henüz Cumhurbaşkanı adayı bile çıkartamadığını söyleyen Çiller, sözlerini şöyle sürdürdü:'Kazansalar bile HDP gibi bir partinin ipine asılarak çoğunluğu bulacaklar'6'lı masanın kazansa bile HDP'nin ipine asılarak çoğunluğu bulacağını ve azınlık hükumetinin kurabileceğini söyleyen Tansu Çiller, Türkiye'nin önüne konulan 6'lı masa ile bir yere gitmenin mümkün olmadığını söyledi.Çiller, Çekoslovakya'nın bölünmesini hatırlatarak, "Böyle bir ortamda idare etmenin ötesinde kazansalar bile azınlık hükumeti kurabilecekler. Ve ancak HDP gibi bir partinin ipine asılarak çoğunluğu bulacaklar. Türkiye böyle bir ortamdan dünya yeniden şekillenirken nerede yerini alacağını tayin etmesini, böyle bir HDP'in ipine bağlı bir oluşuma bırakacak. Ben bütün bunları gördükçe ülkem adına bir anne gibi, evladına bakar gibi ülkeme bakıyorum. Hiçbir kişisel ikbal veya sandalye dileğim yok. Allah şahidimdir. Nasıl olsun ki? Benim için bunların hepsi geride kalmış" şeklinde konuştu.Türkiye'nin başına neler gelebileceğini gördüğünü söyleyen Eski Başbakan Tansu Çiller, "Türkiye'nin başına neler gelebileceğini görüyorum. Onun için bir merkez sağa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunun kurulmasına yardımcı olabilirim. Bunun başını çekebilirim. Bu kapıyı açık tutmak için mücadele verebilirim. Ben karar da vermedim. Milletim karar versin" dedi.'İyi gidiyor işler, Türkiye rahat, büyümesi iyi'Kendisine şu ana kadar çık ısrar edildiğini söyleyen Çiller, "Bana çok ısrar edildi şu ana kadar gel diye? Ben dedim ki niye geleyim? İyi gidiyor işler. Türkiye rahat büyümesi iyi. Bir ihtiyaç olacak ben bu ihtiyaca cevap verdiğimi göreceğim ve Türkiye çok büyük bir tehlike altında göreceğim. Şimdi bütün bunlar bir araya gelince benim bu ülkenin bana verdiklerinden sonra, bana verdikleri tecrübelerden sonra eğer benim üstümde bir vebal, görev varsa bunu yerine getirmekten kaçmamalıyım. Ama böyle bir talebim, isteğim yok. Heyecanım Türkiye için. Türkiye bölünmesin. Çekoslovakya'ya yaptıklarını daha dün biliyorsunuz. 27 üyeli Avrupa Birliği nereden geldi? Bunlar bölünen ülkelerden geldi. Bu ülkeleri bilinçli böldüler. Şimdi Ortadoğu'da bölünme noktasında hedef olan maalesef ülkemiz. İşte bütün bunlar içerisinde zor bir karar beni bekliyor. Daha o kararı vermedim. O kararı kendim için kesinlikle vermezdim. Ama ülke için böyle bir ihtiyaç varsa ne olduğum da hiç önemli değil. Türkiye yeter ki yanlış adımlar atarak kendine altılı koalisyonlara, HDP'nin ipine bağlı olarak bir çoğunluğu zar zor elde etmelere, doğru dürüst bir kişinin çıkıp da adayım diyemediği o iradeyi kendinde bulamadığı bir ortamda hangi iradeyle Türkiye'yi idare edecekler. Bütün bunlar beni kısaca dehşete düşürüyor" diye ifade etti.

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tansu çiller, türkiye, hdp, iktidar