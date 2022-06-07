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https://tr.sputniknews.com/20220607/tarihi-ankara-garinin-ozellestirilmesine-mahkeme-dur-dedi-1057084321.html
Tarihi Ankara Garı'nın özelleştirilmesine mahkeme 'dur' dedi
Tarihi Ankara Garı'nın özelleştirilmesine mahkeme 'dur' dedi
Ankara Mimarlar Odası'nın açtığı davada tarihi Ankara Garı yerleşkesini özelleştiren planların iptaline karar verildi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T14:10+0300
2022-06-07T14:11+0300
türkiye
ankara tren garı
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GazeteDuvar'da yer alan habere göre, haberine göre Cumhuriyet’in simge kamusal alanlarından olan tarihi Ankara Garı yerleşkesi önce ikiyi bölünmüş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucu olduğu vakıf tarafından kurulan Ankara Medipol Üniversitesi'ne tahsis edilmiş ve plan değişikliği ile alan 'özel üniversite' alanı ilan edilmişti.Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan imar plan değişikliği ve plan değişikliğini Mimarlar Odası Ankara Şubesi yargıya taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 9’uncu İdare Mahkemesi'nin ret kararını kaldırdı ve davayı esastan görüşerek planları iptal etti.Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu kararda bir kez daha Ankara kentine planlama süreçleri ile yapılan ihanetler, liyakatsizlik, iş bilmezlik, kamusal alanın peşkeş çekilmesi, bilim ve teknik bilmezlik, Cumhuriyet değerlerine düşmanlık ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet değerlerini ve kamusal mekanları korumaya, bilimin rehberliğinde sağlıklı kentleşme mücadelemize devam edeceğiz” dedi.
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ankara tren garı

Tarihi Ankara Garı'nın özelleştirilmesine mahkeme 'dur' dedi

14:10 07.06.2022 (güncellendi: 14:11 07.06.2022)
© FotoğrafAnkara Garı
Ankara Garı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© Fotoğraf
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Ankara Mimarlar Odası'nın açtığı davada tarihi Ankara Garı yerleşkesini özelleştiren planların iptaline karar verildi.
GazeteDuvar'da yer alan habere göre, haberine göre Cumhuriyet’in simge kamusal alanlarından olan tarihi Ankara Garı yerleşkesi önce ikiyi bölünmüş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucu olduğu vakıf tarafından kurulan Ankara Medipol Üniversitesi'ne tahsis edilmiş ve plan değişikliği ile alan 'özel üniversite' alanı ilan edilmişti.
Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan imar plan değişikliği ve plan değişikliğini Mimarlar Odası Ankara Şubesi yargıya taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 9’uncu İdare Mahkemesi'nin ret kararını kaldırdı ve davayı esastan görüşerek planları iptal etti.
Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu kararda bir kez daha Ankara kentine planlama süreçleri ile yapılan ihanetler, liyakatsizlik, iş bilmezlik, kamusal alanın peşkeş çekilmesi, bilim ve teknik bilmezlik, Cumhuriyet değerlerine düşmanlık ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet değerlerini ve kamusal mekanları korumaya, bilimin rehberliğinde sağlıklı kentleşme mücadelemize devam edeceğiz” dedi.
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