https://tr.sputniknews.com/20220607/tff-adanadaki-kadin-futbol-macinda-erkek-oyuncu-oynatilmasiyla-ilgili-sorusturma-baslatti-1057085569.html
TFF, Adana'daki kadın futbol maçında erkek oyuncu oynatılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
TFF, Adana'daki kadın futbol maçında erkek oyuncu oynatılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
TFF Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde iki futbolcunun, erkek kimliği almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Bunun kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle Adana 01... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T14:41+0300
2022-06-07T14:41+0300
2022-06-07T14:41+0300
türkiye
kadın futbol takımı
türkiye
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Kadınlar 3. Ligi'nde play-off son 16 turunda Ordu ekibi Rusumat-4 Gençlik ile Adana 01 karşı karşıya geldi.Ordu temsilcisinin 2-0 kazandığı maçta Adana 01, rakibin 2 erkek oyuncu oynattığı gerekçesiyle Futbol Disiplin Kurulu'na başvurdu.Karşılaşmada forma giyen iki oyuncunun daha önce erkek kimliği almak için başvuru yaptığı ve sonucu beklediği iddia edildi.Halen pembe kimlikle hayatlarını sürdüren iki futbolcunun da erkek hormonları olduğu hatta sakallarının olduğu iddia edildi.Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun haklı bulduğu itiraz TFF yönetimince görüşülerek karara bağlanacak.
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kadın futbol takımı, türkiye
TFF, Adana'daki kadın futbol maçında erkek oyuncu oynatılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
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TFF Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde iki futbolcunun, erkek kimliği almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Bunun kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle Adana 01 Futbol Kulübü, federasyona başvuru yaptı.
Kadınlar 3. Ligi'nde play-off son 16 turunda Ordu ekibi Rusumat-4 Gençlik ile Adana 01 karşı karşıya geldi.
Ordu temsilcisinin 2-0 kazandığı maçta Adana 01, rakibin 2 erkek oyuncu oynattığı gerekçesiyle Futbol Disiplin Kurulu'na başvurdu.
Karşılaşmada forma giyen iki oyuncunun daha önce erkek kimliği almak için başvuru yaptığı ve sonucu beklediği iddia edildi.
Halen pembe kimlikle hayatlarını sürdüren iki futbolcunun da erkek hormonları olduğu hatta sakallarının olduğu iddia edildi.
Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun haklı bulduğu itiraz TFF yönetimince görüşülerek karara bağlanacak.