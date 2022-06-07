https://tr.sputniknews.com/20220607/tff-adanadaki-kadin-futbol-macinda-erkek-oyuncu-oynatilmasiyla-ilgili-sorusturma-baslatti-1057085569.html

TFF, Adana'daki kadın futbol maçında erkek oyuncu oynatılmasıyla ilgili soruşturma başlattı

TFF, Adana'daki kadın futbol maçında erkek oyuncu oynatılmasıyla ilgili soruşturma başlattı

TFF Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde iki futbolcunun, erkek kimliği almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Bunun kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle Adana 01... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T14:41+0300

2022-06-07T14:41+0300

2022-06-07T14:41+0300

türkiye

kadın futbol takımı

türkiye

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Kadınlar 3. Ligi'nde play-off son 16 turunda Ordu ekibi Rusumat-4 Gençlik ile Adana 01 karşı karşıya geldi.Ordu temsilcisinin 2-0 kazandığı maçta Adana 01, rakibin 2 erkek oyuncu oynattığı gerekçesiyle Futbol Disiplin Kurulu'na başvurdu.Karşılaşmada forma giyen iki oyuncunun daha önce erkek kimliği almak için başvuru yaptığı ve sonucu beklediği iddia edildi.Halen pembe kimlikle hayatlarını sürdüren iki futbolcunun da erkek hormonları olduğu hatta sakallarının olduğu iddia edildi.Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun haklı bulduğu itiraz TFF yönetimince görüşülerek karara bağlanacak.

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kadın futbol takımı, türkiye