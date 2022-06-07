https://tr.sputniknews.com/20220607/turkiyedeki-alman-sirketleri-de-kurdan-sikayetci-1057097473.html

Türkiye'deki Alman şirketleri de kurdan şikayetçi

Türkiye'deki Alman şirketleri de kurdan şikayetçi

Türkiye’de faaliyet gösteren ve Alman Türk Ticaret Sanayi Odası’na kayıtlı bulunan şirketler, Türkiye’de en çok döviz kurundaki artıştan şikayetçi olurken, bu... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T19:31+0300

2022-06-07T19:31+0300

2022-06-07T19:43+0300

ekonomi

türkiye

almanya

alman-türk ticaret ve sanayi odası

döviz

world busines outlook

alman sanayi ve ticaret odaları birliği

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Alman Ticaret Sanayi Odaları Birliği'nin (AHK) dünya genelinde faaliyet gösteren Alman şirketlerin bulundukları ülkelerde yaşadıkları sorunlara yönelik yılda iki kez yaptığı World Busines Outlook çalışmasının Türkiye kısmını da AHK Türkiye tamamladı.Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre AHK Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Dr. Thilo Pahl ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Markus C. Slevogt, Türkiye'deki Alman sermayeli şirketlere yönelik(AHK Türkiye üyesi) gerçekleştirilen anketin sonuçlarını çevrimiçi toplantı ile Türk ve Alman medya kuruluşlarına duyurdular.Olumsuz beklentiler yükseldiDünya İş Durumu anketi dünya genelinde 90 ülkede 140 oda, 4200 den fazla şirket katıldı. Türkiye'de ise AHK Türkiye'ye üye 325 şirketten 96 tanesi anket sorularına cevap verdi. Ankete katılan şirketlerin yarısından fazlası geleceğe yönelik beklentileri bugüne göre daha olumsuz. Üstelik olumsuzluk bekleyenlerin oranı geçen yıl Sonbaharda yapılan ankete göre ciddi anlamda yükselmiş durumda.Şirketler en çok zorlayan konuların başında yüzde 74 ile döviz kuru gelirken, hammadde fiyatı ve enerji fiyatı da benzer oranlarla bunu takip etti. Önümüzdeki 12 aya ilişkin beklentiler sorusuna daha kötü olacağını söyleyenlerin oranı yaklaşık 3 katına çıkarken, istihdamı artıracağını söyleyenlerin oranında da 20 puanlık bir gerileme yaşandı. Şirketlerden yatırımı artıracağını söyleyenlerin oranı da yüzde 43'ten yüzde 26'ya geriledi.Şirketlerin yarısından fazlası gelecek için karamsarAnketin, konjonktürel gelişme başlığında yapılan değerlendirmeye göre, Türkiye'deki Alman sermayeli şirketlerin geleceğe yönelik beklentileri, son iki ankete göre oldukça bozulmuş durumda. Geleceğin çok daha iyi olacağını söyleyenlerin oranı geçen yıl İlkbaharda yüzde 29 iken Sonbaharda yüzde 26'ya, bu yıl ise yüzde 13'e geriledi. Buna karşılık geleceğin daha kötü olacağını bekleyenlerin oranı ise önceki ankete göre 17 puanlık artışla yüzde 34'ten yüzde 51'e çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20220530/almanyada-enflasyon-48-yilin-zirvesinde-1056813543.html

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türkiye, almanya, alman-türk ticaret ve sanayi odası, döviz, world busines outlook, alman sanayi ve ticaret odaları birliği