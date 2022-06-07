https://tr.sputniknews.com/20220607/tusiad-baskani-turan-enflasyona-karsi-gerekirse-buyumeden-taviz-verilmeli-1057070074.html
TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyona karşı gerekirse büyümeden taviz verilmeli
TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyona karşı gerekirse büyümeden taviz verilmeli
ESİAD Yatırım Zirvesi'nin açılışında konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, enflasyonla mücadele için gerekirse büyümeden taviz verilmesi gerektiğini söyledi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T08:15+0300
2022-06-07T08:15+0300
2022-06-07T08:15+0300
ekonomi
orhan turan
tüsiad
enflasyon
nureddin nebati
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Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından düzenlenen ESİAD Yatırım Zirvesi’nin açılışında konuşan Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, küresel boyutta yaşanan salgın ve ardından Rusya-Ukrayna krizi ile global çapta gıda ve lojistik krizi başladığına dikkat çekti.Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin bu durumdan çok daha fazla etkilendiğini vurgulayan Turan, bunun aşılması için yüksek katma değerli üretime yönelmek gerektiğini ve enflasyonla mücadelenin gerekirse büyümeden taviz verilerek yapılması gerektiğini kaydetti.Dünya Gazetesi'nden Duygu Göksu'nun haberine göre, Turan, “Enerji sorunu, arz zincirindeki bozulma ve gıda arzı sıkıntısı her geçen gün büyüyor. Tedarik zincirindeki değişim ve kopma, pandemi öncesinde başlamıştı. Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin’deki radikal tedbirler ile önemli bir kırılma yaşandı. Bir de buna ek olarak 2008 krizinden sonra şahit olduğumuz rekor parasal genişleme ve düşük faiz politikası sona eriyor. Enflasyonla mücadele artık temel öncelik ve bunun için gerekirse büyümeden taviz verileceği bir döneme giriyoruz” dedi.Yol haritasına ihtiyaç varEkonomimizin gelişimi için hukukun üstünlüğü, kurumların güçlenmesi, para ve mali politikalarındaki istikrar, eğitim ve işgücü alanında da doğru adımlar atılması gerektiğini bildiren Turan şunları söyledi:“Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya zorlu ama aynı zamanda iktisadi açıdan muazzam potansiyeller barındırıyor. Son 2 yılda Türkiye’de girişimcilik ekosistemi önemli bir ivme kazandı. Ama bizim gelecek için umutlarımızı taze tutabilmek adına yol haritasına ihtiyacımız var. Kalkınmanın ana unsurları insan, bilim ve kurumlardır. İnsanı temel alan konular hayata geçirilmeli. Nitelikli eleman yetiştirip bilim, teknoloji ve inovasyona yatırım yapmalıyız. Ekonomiden demokrasiye kadar tüm alanlarda kapsayıcı kuralları hayata geçirmeliyiz.”
https://tr.sputniknews.com/20220606/bakan-nebati-enflasyonu-dusurmek-icin-cok-sert-tedbirler-alabilirdik-biz-buyumeyi-sectik--1057022553.html
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orhan turan, tüsiad, enflasyon, nureddin nebati
TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyona karşı gerekirse büyümeden taviz verilmeli
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ESİAD Yatırım Zirvesi'nin açılışında konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, enflasyonla mücadele için gerekirse büyümeden taviz verilmesi gerektiğini söyledi.
Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından düzenlenen ESİAD Yatırım Zirvesi’nin açılışında konuşan Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, küresel boyutta yaşanan salgın ve ardından Rusya-Ukrayna krizi ile global çapta gıda ve lojistik krizi başladığına dikkat çekti.
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin bu durumdan çok daha fazla etkilendiğini vurgulayan Turan, bunun aşılması için yüksek katma değerli üretime yönelmek gerektiğini ve enflasyonla mücadelenin gerekirse büyümeden taviz verilerek yapılması gerektiğini kaydetti.
Dünya Gazetesi'nden Duygu Göksu'nun haberine göre
, Turan, “Enerji sorunu, arz zincirindeki bozulma ve gıda arzı sıkıntısı her geçen gün büyüyor. Tedarik zincirindeki değişim ve kopma, pandemi öncesinde başlamıştı. Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin’deki radikal tedbirler ile önemli bir kırılma yaşandı. Bir de buna ek olarak 2008 krizinden sonra şahit olduğumuz rekor parasal genişleme ve düşük faiz politikası sona eriyor. Enflasyonla mücadele artık temel öncelik ve bunun için gerekirse büyümeden taviz verileceği bir döneme giriyoruz” dedi.
Yol haritasına ihtiyaç var
Ekonomimizin gelişimi için hukukun üstünlüğü, kurumların güçlenmesi, para ve mali politikalarındaki istikrar, eğitim ve işgücü alanında da doğru adımlar atılması gerektiğini bildiren Turan şunları söyledi:
“Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya zorlu ama aynı zamanda iktisadi açıdan muazzam potansiyeller barındırıyor. Son 2 yılda Türkiye’de girişimcilik ekosistemi önemli bir ivme kazandı. Ama bizim gelecek için umutlarımızı taze tutabilmek adına yol haritasına ihtiyacımız var. Kalkınmanın ana unsurları insan, bilim ve kurumlardır. İnsanı temel alan konular hayata geçirilmeli. Nitelikli eleman yetiştirip bilim, teknoloji ve inovasyona yatırım yapmalıyız. Ekonomiden demokrasiye kadar tüm alanlarda kapsayıcı kuralları hayata geçirmeliyiz.”