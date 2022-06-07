https://tr.sputniknews.com/20220607/ucretli-abonelik-sinyali-telegram-premium-geliyor--1057092514.html
Ücretli abonelik sinyali: Telegram Premium geliyor
Ücretli abonelik sinyali: Telegram Premium geliyor
Çoklu platform desteği de sunan anlık mesajlaşma servisi Telegram, kullanıcılara yeni özellikler barındıran ücretli abonelik seçeneği sunmaya hazırlanıyor. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T17:23+0300
2022-06-07T17:23+0300
2022-06-07T17:24+0300
yaşam
telegram
abonelik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057092954_0:123:2419:1484_1920x0_80_0_0_56924122f2b932ca1ab94f963e0b3e67.jpg
Telegram’ın Android’e yönelik beta versiyonundan anlaşıldığı üzere kullanıcılar, 4.99 dolar (yaklaşık 84 TL) karşılığında yeni işlevlerden faydalanabilecek. Telegram Premium abonelerine sunulacak yeni özellikler arasında sesli mesajları yazıya dökme, dosya indirme önceliği, reklamın olmaması, 4 GB'a kadar iki kat daha büyük dosyaları yükleme kapasitesi yer alıyor. Çoğu işlevde limitler da ikiye katlayacak; bir klasördeki sohbet sayısı 200'e, kanal ve süper gruplardaki abonelikler 1000'e, klasör sayısı 20'ye, ana sekmede sabitlenebilen diyaloglar 10'a, kanal ve süper gruplar için linkler 20'ye, kaydedilen GIF animasyonları sayısı 400'e ve uygulamaya farklı numaralarla bağlı hesaplar 4'e çıkarılacak. Ücretli abonelikte ayrıca mesajlara tepkiler, tam ekran efektli çıkartmalar, hareketli avatarlarla yanıt verilebilecek. Premium aboneliği olan kullanıcıların profiline özel bir simge de eklenecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057092954_138:0:2282:1608_1920x0_80_0_0_d72af7cc82c1a3a80af722881d897629.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
telegram, abonelik
Ücretli abonelik sinyali: Telegram Premium geliyor
17:23 07.06.2022 (güncellendi: 17:24 07.06.2022) Abone ol
Çoklu platform desteği de sunan anlık mesajlaşma servisi Telegram, kullanıcılara yeni özellikler barındıran ücretli abonelik seçeneği sunmaya hazırlanıyor.
Telegram’ın Android’e yönelik beta versiyonundan anlaşıldığı üzere kullanıcılar, 4.99 dolar (yaklaşık 84 TL) karşılığında yeni işlevlerden faydalanabilecek.
Telegram Premium abonelerine sunulacak yeni özellikler arasında sesli mesajları yazıya dökme, dosya indirme önceliği, reklamın olmaması, 4 GB'a kadar iki kat daha büyük dosyaları yükleme kapasitesi yer alıyor.
Çoğu işlevde limitler da ikiye katlayacak; bir klasördeki sohbet sayısı 200'e, kanal ve süper gruplardaki abonelikler 1000'e, klasör sayısı 20'ye, ana sekmede sabitlenebilen diyaloglar 10'a, kanal ve süper gruplar için linkler 20'ye, kaydedilen GIF animasyonları sayısı 400'e ve uygulamaya farklı numaralarla bağlı hesaplar 4'e çıkarılacak.
Ücretli abonelikte ayrıca mesajlara tepkiler, tam ekran efektli çıkartmalar, hareketli avatarlarla yanıt verilebilecek.
Premium aboneliği olan kullanıcıların profiline özel bir simge de eklenecek.