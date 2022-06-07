https://tr.sputniknews.com/20220607/ucretli-abonelik-sinyali-telegram-premium-geliyor--1057092514.html

Ücretli abonelik sinyali: Telegram Premium geliyor

Ücretli abonelik sinyali: Telegram Premium geliyor

Çoklu platform desteği de sunan anlık mesajlaşma servisi Telegram, kullanıcılara yeni özellikler barındıran ücretli abonelik seçeneği sunmaya hazırlanıyor. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T17:23+0300

2022-06-07T17:23+0300

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Telegram’ın Android’e yönelik beta versiyonundan anlaşıldığı üzere kullanıcılar, 4.99 dolar (yaklaşık 84 TL) karşılığında yeni işlevlerden faydalanabilecek. Telegram Premium abonelerine sunulacak yeni özellikler arasında sesli mesajları yazıya dökme, dosya indirme önceliği, reklamın olmaması, 4 GB'a kadar iki kat daha büyük dosyaları yükleme kapasitesi yer alıyor. Çoğu işlevde limitler da ikiye katlayacak; bir klasördeki sohbet sayısı 200'e, kanal ve süper gruplardaki abonelikler 1000'e, klasör sayısı 20'ye, ana sekmede sabitlenebilen diyaloglar 10'a, kanal ve süper gruplar için linkler 20'ye, kaydedilen GIF animasyonları sayısı 400'e ve uygulamaya farklı numaralarla bağlı hesaplar 4'e çıkarılacak. Ücretli abonelikte ayrıca mesajlara tepkiler, tam ekran efektli çıkartmalar, hareketli avatarlarla yanıt verilebilecek. Premium aboneliği olan kullanıcıların profiline özel bir simge de eklenecek.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

telegram, abonelik