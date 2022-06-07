https://tr.sputniknews.com/20220607/vanda-42-buyuklugunde-deprem-1057074303.html

Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T11:32+0300

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türkiye

van

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın anlık olarak paylaştığı son dakika bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde bugün saat 11:01'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Van'da yaşanan depremin yerin 4.68 kilometre altında meydana gelen deprem endişeye neden oldu.

türkiye

van

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van, deprem