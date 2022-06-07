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Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T11:32+0300
2022-06-07T11:32+0300
2022-06-07T11:32+0300
türkiye
van
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın anlık olarak paylaştığı son dakika bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde bugün saat 11:01'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Van'da yaşanan depremin yerin 4.68 kilometre altında meydana gelen deprem endişeye neden oldu.
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van, deprem
Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem
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Van'ın Tuşba ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın anlık olarak paylaştığı son dakika bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde bugün saat 11:01'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Van'da yaşanan depremin yerin 4.68 kilometre altında meydana gelen deprem endişeye neden oldu.