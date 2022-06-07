https://tr.sputniknews.com/20220607/venezuela-devlet-baskani-maduro-turkiyeye-resmi-ziyaret-gerceklestirecek-1057094688.html
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T18:22+0300
2022-06-07T18:22+0300
2022-06-07T18:22+0300
dünya
nicolas maduro
venezuela
ziyaret
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103645/41/1036454171_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_e73a6c916571134313a97eb551d809f0.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak.Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.Erdoğan 2018'de ziyaret etmiştiVenezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'ye son olarak 5-6 Ekim 2017 tarihlerinde gelmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Aralık 2018'de Arjantin'deki G20 zirvesi için gittiği Latin Amerika seyahatini Venezuela ziyaretiyle sonlandırmış ve başkent Caracas'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelmişti.Bu, bir Türkiye cumhurbaşkanı tarafından Venezuela'ya yapılan ilk resmi ziyaret olmuştu.
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103645/41/1036454171_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_40860cc47d80d254f6c725762fc1a67d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nicolas maduro, venezuela, ziyaret, türkiye
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
Abone ol
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.
Erdoğan 2018'de ziyaret etmişti
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'ye son olarak 5-6 Ekim 2017 tarihlerinde gelmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Aralık 2018'de Arjantin'deki G20 zirvesi için gittiği Latin Amerika seyahatini Venezuela ziyaretiyle sonlandırmış ve başkent Caracas'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelmişti.
Bu, bir Türkiye cumhurbaşkanı tarafından Venezuela'ya yapılan ilk resmi ziyaret olmuştu.