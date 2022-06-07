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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T18:22+0300
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak.Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.Erdoğan 2018'de ziyaret etmiştiVenezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'ye son olarak 5-6 Ekim 2017 tarihlerinde gelmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Aralık 2018'de Arjantin'deki G20 zirvesi için gittiği Latin Amerika seyahatini Venezuela ziyaretiyle sonlandırmış ve başkent Caracas'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelmişti.Bu, bir Türkiye cumhurbaşkanı tarafından Venezuela'ya yapılan ilk resmi ziyaret olmuştu.
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nicolas maduro, venezuela, ziyaret, türkiye

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

18:22 07.06.2022
© AA / Cem ÖksüzMaduro - Erdoğan
Maduro - Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© AA / Cem Öksüz
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

Erdoğan 2018'de ziyaret etmişti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'ye son olarak 5-6 Ekim 2017 tarihlerinde gelmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Aralık 2018'de Arjantin'deki G20 zirvesi için gittiği Latin Amerika seyahatini Venezuela ziyaretiyle sonlandırmış ve başkent Caracas'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelmişti.
Bu, bir Türkiye cumhurbaşkanı tarafından Venezuela'ya yapılan ilk resmi ziyaret olmuştu.
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