https://tr.sputniknews.com/20220607/yolda-kalan-luks-araci-cevredekiler-itti-1057078234.html
Yolda kalan lüks aracı, çevredekiler itti
Yolda kalan lüks aracı, çevredekiler itti
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde milyonluk lüks otomobil arızalanarak yolda kaldı. Sürücüyle arkadaşı otomobili çalıştıramayınca çevredekiler yardıma koştu. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T12:26+0300
2022-06-07T12:26+0300
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yaşam
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sakarya
ferrari
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde milyonluk ultra lüks otomobil Ferrari arıza yaparak yolda kaldı.Otomobil sahibi aracını çalıştırmak için uğraşsa da başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşlar sürücüye yardım edebilmek için otomobili ittirmeye başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220218/1100-adet-porsche-marka-luks-aracin-bulundugu-gemide-yangin-cikti-1054001718.html
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türkiye, sakarya, ferrari
Yolda kalan lüks aracı, çevredekiler itti
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde milyonluk lüks otomobil arızalanarak yolda kaldı. Sürücüyle arkadaşı otomobili çalıştıramayınca çevredekiler yardıma koştu.
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde milyonluk ultra lüks otomobil Ferrari arıza yaparak yolda kaldı.
Otomobil sahibi aracını çalıştırmak için uğraşsa da başarılı olamadı.
Çevredeki vatandaşlar sürücüye yardım edebilmek için otomobili ittirmeye başladı.