https://tr.sputniknews.com/20220607/yolda-kalan-luks-araci-cevredekiler-itti-1057078234.html

Yolda kalan lüks aracı, çevredekiler itti

Yolda kalan lüks aracı, çevredekiler itti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde milyonluk lüks otomobil arızalanarak yolda kaldı. Sürücüyle arkadaşı otomobili çalıştıramayınca çevredekiler yardıma koştu. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T12:26+0300

2022-06-07T12:26+0300

2022-06-07T12:26+0300

yaşam

türkiye

sakarya

ferrari

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde milyonluk ultra lüks otomobil Ferrari arıza yaparak yolda kaldı.Otomobil sahibi aracını çalıştırmak için uğraşsa da başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşlar sürücüye yardım edebilmek için otomobili ittirmeye başladı.

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türkiye, sakarya, ferrari