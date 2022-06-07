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Yolda kalan lüks aracı, çevredekiler itti
Yolda kalan lüks aracı, çevredekiler itti
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde milyonluk lüks otomobil arızalanarak yolda kaldı. Sürücüyle arkadaşı otomobili çalıştıramayınca çevredekiler yardıma koştu. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T12:26+0300
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yaşam
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde milyonluk ultra lüks otomobil Ferrari arıza yaparak yolda kaldı.Otomobil sahibi aracını çalıştırmak için uğraşsa da başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşlar sürücüye yardım edebilmek için otomobili ittirmeye başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220218/1100-adet-porsche-marka-luks-aracin-bulundugu-gemide-yangin-cikti-1054001718.html
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türkiye, sakarya, ferrari

Yolda kalan lüks aracı, çevredekiler itti

12:26 07.06.2022
© İHA / YUSUF ERSOYYolda kalan lüks aracı, çevredekiler itti
Yolda kalan lüks aracı, çevredekiler itti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© İHA / YUSUF ERSOY
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde milyonluk lüks otomobil arızalanarak yolda kaldı. Sürücüyle arkadaşı otomobili çalıştıramayınca çevredekiler yardıma koştu.
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde milyonluk ultra lüks otomobil Ferrari arıza yaparak yolda kaldı.
Otomobil sahibi aracını çalıştırmak için uğraşsa da başarılı olamadı.
Çevredeki vatandaşlar sürücüye yardım edebilmek için otomobili ittirmeye başladı.
Porsche - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
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1100 adet Porsche marka lüks aracın bulunduğu gemide yangın çıktı
18 Şubat, 16:34
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