Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220608/6-yargi-paketi-tbmm-adalet-komisyonunda-kabul-edildi-1057153223.html
6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen ve '6. Yargı Paketi' olarak adlandırılan Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T19:52+0300
2022-06-08T19:52+0300
türkiye
6. yargı paketi
tbmm
ak parti
adalet komisyonu
mhp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103314/95/1033149586_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_110d53e28275c40dbbc28fed4e7c9b6d.jpg
AK Parti ve MHP'nin ortak imzasını taşıyan 24 maddelik Hakimler ve Savcılar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. Yasa teklifiyle; Hakimler ve Savcılar Kanunu, Noterlik Kanunu, Danıştay ve Yargıtay Kanunu ile Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere toplam 10 kanunda değişiklik öngörülüyor. Buna göre; yargıda hakim ve savcı yardımcılığı kurumu oluşturulacak, noterlere gayrimenkul satışı yetkisi verilecek ve stokçuluk yaptığı belirlenen kişilere verilen 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak artırılacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103314/95/1033149586_71:0:1138:800_1920x0_80_0_0_cc7cb05ca5df8d0c95cd34f091dd8d97.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
6. yargı paketi, tbmm, ak parti, adalet komisyonu, mhp

6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

19:52 08.06.2022
© AA / Murat KaynakTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AA / Murat Kaynak
Abone olTelegram
TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen ve '6. Yargı Paketi' olarak adlandırılan Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
AK Parti ve MHP'nin ortak imzasını taşıyan 24 maddelik Hakimler ve Savcılar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.
Yasa teklifiyle; Hakimler ve Savcılar Kanunu, Noterlik Kanunu, Danıştay ve Yargıtay Kanunu ile Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere toplam 10 kanunda değişiklik öngörülüyor.
Buna göre; yargıda hakim ve savcı yardımcılığı kurumu oluşturulacak, noterlere gayrimenkul satışı yetkisi verilecek ve stokçuluk yaptığı belirlenen kişilere verilen 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak artırılacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала