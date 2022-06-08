https://tr.sputniknews.com/20220608/6-yargi-paketi-tbmm-adalet-komisyonunda-kabul-edildi-1057153223.html

6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen ve '6. Yargı Paketi' olarak adlandırılan Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T19:52+0300

2022-06-08T19:52+0300

2022-06-08T19:52+0300

türkiye

6. yargı paketi

tbmm

ak parti

adalet komisyonu

mhp

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AK Parti ve MHP'nin ortak imzasını taşıyan 24 maddelik Hakimler ve Savcılar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. Yasa teklifiyle; Hakimler ve Savcılar Kanunu, Noterlik Kanunu, Danıştay ve Yargıtay Kanunu ile Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere toplam 10 kanunda değişiklik öngörülüyor. Buna göre; yargıda hakim ve savcı yardımcılığı kurumu oluşturulacak, noterlere gayrimenkul satışı yetkisi verilecek ve stokçuluk yaptığı belirlenen kişilere verilen 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak artırılacak.

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6. yargı paketi, tbmm, ak parti, adalet komisyonu, mhp