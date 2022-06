https://tr.sputniknews.com/20220608/82-yillik-cumhuriyet-gazetesi-arsivi-ve-aziz-nesinin-cizimleri-nft-oluyor-1057141851.html

82 yıllık Cumhuriyet Gazetesi arşivi ve Aziz Nesin'in çizimleri NFT oluyor

ICRYPEX tarafından kurulan ICRYPEX NFT Marketplace, yeni NFT projelerini gerçekleştirdiği etkinlikte duyurdu. Aziz Nesin’in anıları, Cumhuriyet Gazetesi arşivi... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından ICRYPEX’in hayata geçirdiği NFT platformu ICRYPEX NFT Marketplace’in yeni NFT koleksiyonları tanıtıldı. NFT sanatçılarının, NFT yatırımcılarının, Nesin Vakfı Yönetim Kurulu, Cumhuriyet Gazetesi Yöneticileri, Erden Eruç ve basın mensuplarının katılım sağladığı etkinlik Zorlu PSM SKY Lounge’da gerçekleşti.NFT ve blockchain dünyasının akademik isimleri Ebru Güven, Vedat Güven ve Bora Erdamar etkinlik öncesinde NFT ve blockchain dünyasıyla ilgili bilgiler paylaştı. NFT ve blockchain dünyasının gelişimine ve geleceğine değinen akademisyenler, etkinlik öncesi sektörü değerlendirdi.Cumhuriyet’in aktardığına göre, ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer’in konuşmalarıyla başlayan etkinlikte üç ayrı NFT projesi tanıtıldı. Nesin Vakfı, Cumhuriyet Gazetesi ve Erden Eruç ile gerçekleşecek projelerin detaylarının paylaşıldığı etkinliğe vakıf yöneticileri ve Erden Eruç katılım gösterdi.Cumhuriyet Gazetesi ve ICRYPEX tarafından geliştirilen NFT projesi 82 yıllık bir arşive mercek tutacak. Cumhuriyet Gazetesi’nin 1930 yılından bu yana çıkan her bir baskısının NFT olarak satılacağı proje dünyada bir ilki oluşturacak. Türkiye tarihinde iz bırakmış manşetlerin daha değerli olarak satışta olacağı projenin detayları ilerleyen aylarda ayrıca açıklanacak.Etkinlikte konuşan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, “Cumhuriyet Gazetesi ülkemizin en büyük gazete arşivlerinden birine sahibiz. 1924 yılından bu yana çıkan her bir baskının dijital edisyonunu saklıyoruz. Bu 100 yıla yakın süreye sahip arşivin NFT dünyasına entegrasyonu bizim için büyük bir çağ aralıyor. Her bir baskının 1 NFT olarak satışa sunulacağı Cumhuriyet Gazetesi Arşivi sadece NFT dünyası için değil ülkemizin medya tarihi için de büyük bir dönüm noktası anlamına geliyor. Projede emeği olan 100 yıllık Cumhuriyet yazarlarına, emektarlarına, okurlarına ve ICRYPEX NFT Marketplace’e teşekkür ederiz" dedi.Aziz Nesin’in anıları NFT dünyasında ICRYPEX NFT Marketplace’in yeni NFT koleksiyonunda 'Aziz Nesin’in Anıları' da tanıtıldı. Nesinz Vakfı ile birlikte geliştirilen projede Türk edebiyatının usta ismi Aziz Nesin’in anıları NFT dünyasına aktarılacak. Aziz Nesin’in oğlu ve Nesin Matematik Köyü Kurucusu Ali Nesin de proje detaylarını Gökalp İçer ile anlattı.ICRYPEX NFT Marketplace etkinliğinde konuşan Ali Nesin, “ICRYPEX ile Nesin Vakfı’nın buluştuğu bu etkinlik Aziz Nesin’in anılarını dijital dünyaya aktaracak bir yolculuğun ilk adımı oldu. ICRYPEX NFT Marketplace’de yakın zamanda satışa sunulacak Aziz Nesin anıları bizim için çok mutluluk verici. Umuyorum bu kapsamda başta ilk koleksiyon olan Aziz Nesin Anıları yeni birçok projenin de habercisi olur. Bu projelerden elde edilecek gelirin çocukların eğitimine katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.17 Guinness rekoru sahibi Erden Eruç da NFT projesindeDünyayı kas gücüyle kürek çekerek turlayan ilk ve tek Türk olma unvanını elinde bulunduran doğa sporcusu Erden Eruç’un NFT projeleri de etkinlikte tanıtıldı. NFT’ler sporcunun yolculuk anılarını ve kullandığı ekipmanları kapsıyor. Okyanusta aylarca kürek çeken Erden Eruç, İstanbul ziyareti kapsamındaki bu etkinlikte NFT’lerini bizzat tanıttı.İlk NFT projesi hakkında konuşan Erden Eruç, “ICRYPEX ile yollarımız okyanus yolculuklarımda kesişti. Şirket olarak beni uzun zamandır yolculuklarımda sponsor olarak destekliyor. Bu aşamada ise kendileriyle bir NFT koleksiyonu çıkaracak olmaktan ötürü çok heyecanlıyım. Ben hayatının 1168 gününü denizde geçirmiş bir doğa sporcusuyum. Artık NFT dünyasında da yer alacak olmak, okyanuslar kadar NFT denizinde de kürek çekecek olmak mutluluk verici. Yolculuğumda kullandığım ekipmanların, anılarımın olduğu NFT’leri yakında ICRYPEX NFT Marketplace’de görebileceksiniz. Keyifli ve farklı bir koleksiyon olacağına inanıyorum” dedi.Etkinlik kapsamında görüşlerini aktaran ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer, “Geçtiğimiz aylarda bir lansmanla duyurduğumuz ICRYPEX NFT Marketplace’in bugün 3 yeni koleksiyonunu sizlerle buluşturmak adına bir araya geldik. Çok değerli bir vakıf, tarihi bir gazete ve rekortmen bir sporcuyla çıkaracağımız bu NFT koleksiyonları büyük bir değer oluşturacak. Nesin Vakfı ile gerçekleştireceğimiz NFT koleksiyonunda kıymetli yazarımız Aziz Nesin’in çizim ve anılarını NFT’leştireceğiz. Ülkemizin en köklü gazetelerinden Cumhuriyet Gazetesi’nin 1924 yılından bu yana çıkarılan her bir baskısını NFT olarak satışa sunacağız. Burada ülkemizin tarihi olaylarının manşetlerini de ICRYPEX NFT Marketplace’te satışa açacağız. Projelerimiz kapsamındaki bir diğer koleksiyonu ise Erden Eruç ile çıkarıyoruz. Erden Bey dünyayı kas gücüyle kürek çekerek turlayan ilk ve tek Türk unvanını taşıyor. Bu koleksiyonda da Erden Eruç’un ekipmanlarını ve anılarını NFT olarak dijitale aktaracağız. Sunduğumuz bu projelerin başta partnerlerimiz Nesin Vakfı, Cumhuriyet Gazetesi ve Erden Eruç olmak üzere tüm NFT dünyasına değer katmasını diliyoruz” dedi.Tanıtımı gerçekleştirilen NFT’lerden, Cumhuriyet Gazetesi Arşivi koleksiyonu 15-20 Haziran tarihlerinde, Aziz Nesin Anılar koleksiyonu 20-25 Haziran tarihlerinde ve Erden Eruç koleksiyonu 20-25 Haziran tarihlerinde ön satışa sunulacak.

