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https://tr.sputniknews.com/20220608/abd-meksika-sinirinda-242-metre-uzunlugunda-bir-narko-tunel-daha-bulundu-1057166125.html
ABD-Meksika sınırında 242 metre uzunluğunda bir 'narko-tünel' daha bulundu
ABD-Meksika sınırında 242 metre uzunluğunda bir 'narko-tünel' daha bulundu
Meksikalı yetkililer, ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir “narko-tünel” daha bulunduğunu açıkladı. Aynı bölgede üç... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T23:27+0300
2022-06-08T23:39+0300
dünya
meksika
abd
uyuşturucu
tünel
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ABD-Meksika sınırında uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan bir 'narko-tünel' daha tespit edildi. Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Meksika’nın Tijuana şehri ile ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan San Diego şehrini birbirine bağlayan 242 metre uzunluğunda yeni bir tünel keşfedildiği aktarıldı. Tünelin uyuşturucu çeteleri tarafından kullanılmak üzere inşa edildiği bildirilirken, içinde raylı ulaşım hattı, elektrikli aydınlatma ve havalandırma sistemi bulunduğu belirtildi. Polis raporlarına göre tünel, rutin devriye sırasında güvenlik güçlerine ateş açan bir şüphelinin takip edilmesi sonucu keşfedildi. Yetkililer, tüneli inşa eden ve kullananların tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Öte yandan 17 Mayıs’ta ABD uyuşturucuyla mücadele ekipleri yine Tijuana ve San Diego şehirlerini birbirine bağlayan 530 metrelik bir tünel keşfetmişti. İçerisinde aydınlatma, havalandırma ve raylı ulaşım hattı bulunan tünelin uyuşturucu çeteleri tarafından kullanıldığı tespit edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220518/abd-meksika-sinirinda-530-metre-uzunlugunda-narko-tunel-bulundu-1056459983.html
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meksika, abd, uyuşturucu, tünel

ABD-Meksika sınırında 242 metre uzunluğunda bir 'narko-tünel' daha bulundu

23:27 08.06.2022 (güncellendi: 23:39 08.06.2022)
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW640626ABD-Meksika sınırında 242 metre uzunluğunda bir 'narko-tünel' daha bulundu
ABD-Meksika sınırında 242 metre uzunluğunda bir 'narko-tünel' daha bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW640626
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Meksikalı yetkililer, ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir “narko-tünel” daha bulunduğunu açıkladı. Aynı bölgede üç hafta önce bir tünel daha bulunmuştu.
ABD-Meksika sınırında uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan bir 'narko-tünel' daha tespit edildi. Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Meksika’nın Tijuana şehri ile ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan San Diego şehrini birbirine bağlayan 242 metre uzunluğunda yeni bir tünel keşfedildiği aktarıldı. Tünelin uyuşturucu çeteleri tarafından kullanılmak üzere inşa edildiği bildirilirken, içinde raylı ulaşım hattı, elektrikli aydınlatma ve havalandırma sistemi bulunduğu belirtildi.

Polis raporlarına göre tünel, rutin devriye sırasında güvenlik güçlerine ateş açan bir şüphelinin takip edilmesi sonucu keşfedildi. Yetkililer, tüneli inşa eden ve kullananların tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan 17 Mayıs’ta ABD uyuşturucuyla mücadele ekipleri yine Tijuana ve San Diego şehirlerini birbirine bağlayan 530 metrelik bir tünel keşfetmişti. İçerisinde aydınlatma, havalandırma ve raylı ulaşım hattı bulunan tünelin uyuşturucu çeteleri tarafından kullanıldığı tespit edilmişti.
ABD'li göçmenlik yetkilileri, Meksika sınırında iki ülke arasında geçişi sağlayan bir tünel bulduklarını ve bunun 'ABD tarihinin en ileri teknolojili tüneli' olduğunu açıkladı.  - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
DÜNYA
ABD-Meksika sınırında 530 metre uzunluğunda 'narko-tünel' bulundu
18 Mayıs, 03:06
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