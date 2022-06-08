https://tr.sputniknews.com/20220608/abd-meksika-sinirinda-242-metre-uzunlugunda-bir-narko-tunel-daha-bulundu-1057166125.html

ABD-Meksika sınırında 242 metre uzunluğunda bir 'narko-tünel' daha bulundu

ABD-Meksika sınırında 242 metre uzunluğunda bir 'narko-tünel' daha bulundu

Meksikalı yetkililer, ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir “narko-tünel” daha bulunduğunu açıkladı. Aynı bölgede üç... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T23:27+0300

2022-06-08T23:27+0300

2022-06-08T23:39+0300

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meksika

abd

uyuşturucu

tünel

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ABD-Meksika sınırında uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan bir 'narko-tünel' daha tespit edildi. Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Meksika’nın Tijuana şehri ile ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan San Diego şehrini birbirine bağlayan 242 metre uzunluğunda yeni bir tünel keşfedildiği aktarıldı. Tünelin uyuşturucu çeteleri tarafından kullanılmak üzere inşa edildiği bildirilirken, içinde raylı ulaşım hattı, elektrikli aydınlatma ve havalandırma sistemi bulunduğu belirtildi. Polis raporlarına göre tünel, rutin devriye sırasında güvenlik güçlerine ateş açan bir şüphelinin takip edilmesi sonucu keşfedildi. Yetkililer, tüneli inşa eden ve kullananların tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Öte yandan 17 Mayıs’ta ABD uyuşturucuyla mücadele ekipleri yine Tijuana ve San Diego şehirlerini birbirine bağlayan 530 metrelik bir tünel keşfetmişti. İçerisinde aydınlatma, havalandırma ve raylı ulaşım hattı bulunan tünelin uyuşturucu çeteleri tarafından kullanıldığı tespit edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220518/abd-meksika-sinirinda-530-metre-uzunlugunda-narko-tunel-bulundu-1056459983.html

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