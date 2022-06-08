https://tr.sputniknews.com/20220608/abdden-duzensiz-gocle-mucadele-plani-orta-amerika-ulkelerine-19-milyar-dolar-yardim-yapilacak-1057117651.html

ABD'den düzensiz göçle mücadele planı: Orta Amerika ülkelerine 1.9 milyar dolar yardım yapılacak

ABD'den düzensiz göçle mücadele planı: Orta Amerika ülkelerine 1.9 milyar dolar yardım yapılacak

ABD'nin Amerika Zirvesi’nde düzensiz göçle mücadele amacıyla Orta Amerika ülkelerine 1.9 milyar dolarlık yatırım paketini açıklaması bekleniyor. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T03:42+0300

2022-06-08T03:42+0300

2022-06-08T03:42+0300

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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles kentinde düzenlenen ve 10 Haziran’a kadar devam edecek olan Amerika kıtası ülkelerinin katıldığı Amerika Zirvesi’nde ABD'nin düzensiz göçle mücadele amacıyla Orta Amerika ülkelerine 1.9 milyar dolarlık yatırım paketini açıklamasının beklendiği ifade edildi.Kimliğinin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD’li yetkili, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in söz konusu zirvede 1.9 milyar dolarlık yatırım paketini açıklayacağını aktardı.Yatırım paketi çerçevesinde tekstil devi GAP ve iletişim alanındaki Millicom'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 şirketin Honduras, Guatemala ve El Salvador'a 1.9 milyar dolar yatırım yapması ve istihdam yoluyla düzensiz göçü engellenmesi planlanıyor.ABD-Meksika sınırından günlük ortalama 7 bin 500 düzensiz göçmen geçiyorABD ile Meksika arasındaki sınırı geçen günlük ortalama 7 bin 500 düzensiz göçmenin çoğunlukla Honduras, Guatemala ve El Salvador'dan geldiği biliniyor. Özellikle Orta Amerika halkları ülkelerindeki şiddet ve yoksulluk gibi sebeplerden dolayı ABD’ye göç etmeye karar verirken, artan göç akışı ABD Başkanı Joe Biden hükümetini zora sokuyor.Öte yandan söz konusu zirveye Küba, Venezuela ve Nikaragua hükümetleri 'diktatörlük oldukları' iddiasıyla ABD tarafından davet edilmezken, Meksika, Bolivya, Guatemala ve Honduras liderleri de ABD’nin bu tutumunu protesto ederek zirveye katılmama kararı almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220608/cin-abd-evindeki-silahli-siddetle-yuzlesmeli-1057114301.html

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