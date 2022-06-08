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https://tr.sputniknews.com/20220608/abdli-allision-ekren-isid-kadin-taburunu-komuta-etme-suclamasiyla-yargilaniyor-1057116489.html
ABD'li Allision Ekren, IŞİD kadın taburunu komuta etme suçlamasıyla yargılanıyor
ABD'li Allision Ekren, IŞİD kadın taburunu komuta etme suçlamasıyla yargılanıyor
ABD vatandaşı Allision Ekren, 'Suriye’de tamamı kadınlardan oluşan IŞİD taburuna komuta etmek' ve 'örgüte destek vermek' suçlamasıyla yargılanıyor. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T02:36+0300
2022-06-08T02:36+0300
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Hakkında 2019’da IŞİD'e destek nedeniyle suç duyurusunda bulunulan Allision Ekren ve Umm Muhammed al-Amriki olarak bilinen Kansaslı Allison Fluke-Ekren, ABD’ye getirildi.Virginia’nın Alexandria kentindeki federal mahkeme, sanığa yöneltilen suçlamaları içeren belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Mahkeme belgelerinde Ekren’in, 2011 ile 2019 arasında Irak, Libya ve Suriye başta olmak üzere birçok ülkede terörle ilişkili faaliyetlere katıldığı belirtildi.Sık sık ABD’ye gelip gittiBelgelerde, sanığın en son Suriye’nin Rakka kentinde tamamı kadınlardan oluşan Hatiba Nusaybah adlı bir IŞİD taburunu eğittiği, burada kadınlara AK-47 Kalaşnikof tüfek, el bombası ve patlayıcı yelek kullanımını öğrettiği kaydedildi.42 yaşındaki Ekren’in 2008’de Mısır asıllı, Ansar al Şaria örgütünün eski elebaşlarından olan ikinci eşiyle Mısır’a taşındığı ifade edilen belgelerde, kadının 2011 yılına kadar sık sık ABD’ye gelip gittiği bilgisine yer verildi.'Keskin nişancı emiri'2012’de ABD’nin Bingazi’deki diplomatik misyonuna düzenlenen saldırılarda binanın CIA’ye ait bölümünden ele geçirilen belgelerin Mısırlı kocası tarafından oturdukları eve getirildiği ve Ekren’in bu belgelerin incelenip derlenmesine yardım ettiği de mahkeme belgelerinde yer aldı.Ekren’in 2012 sonlarında Suriye’ye gittiği belirtilen belgelerde, sanığın eşinin hızlı bir şekilde IŞİD içinde yükseldiği ve örgütün 'keskin nişancı emiri' olduğu ifade edildi.Suriye’de bulunduğu süre zarfında kadının, IŞİD üyelerine ABD’deki alışveriş merkezlerine saldırı düzenlemek istediğini, patlayıcı dolu bir aracı bir binanın otoparkına yerleştirmek istediğini ve çok sayıda insanın öldürülmediği saldırıların kaynak israfı olarak gördüğünü söylediği bilgisi de mahkeme belgelerine girdi.Patlayıcı ve silahlarla ilgili eğitim verdiBelgelerde Ekren’in 2014’te ABD’deki bir üniversiteye saldırı düzenlemek istediğini, hakkında tanıklık eden eski bir IŞİD mensubuna söylediği belirtilirken, sanığın 2015’te Rakka’dan Musul'a taşındığı aktarıldı.Musul’da çatışmalarda ölen IŞİD eşlerinin kaldığı evlerle ilgilendiği belirtilen Ekren’in, 2016’da Rakka’da örgüt üyelerinin eşlerine yönelik kadın merkezi kurduğu, burada patlayıcılar ve saldırı silahları ile ilgili eğitim verdiği anlatıldı.En az 20 yıl hapis cezası isteniyorBelgelerde Kadın Merkezindeki faaliyetleri üzerine IŞİD'in sözde Rakka Valisinin, Ekren’in Hatiba Nusaybah taburunu kurması için yetki verdiği bilgisine yer verildi.ABD’nin, kendisini aramaması için ailesine 2018’de öldüğü bilgisini ulaştırdığı belirtilen sanığın, bu yıl ocak ayında ABD tarafından ülke dışında tespit edilip gözaltına alındığı, sorgu sürecinin ardından da ülkeye nakledildiği bilgisi belgelerde yer aldı.Ekren’in hakkındaki suçlamaları kabul ettiği belirtilen belgelerde, sanığın terör örgütüne destek vermekten en az 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasının istendiği ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220526/isid-liderinin-istanbulda-yakalandigi-iddia-edildi-1056708903.html
https://tr.sputniknews.com/20220530/ab-isid-ve-el-kaideyi-iceren-yaptirim-listesini-genisletti-1056827496.html
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abd, işid, yargı, terörizm, terör, terör örgütü, islami terör

ABD'li Allision Ekren, IŞİD kadın taburunu komuta etme suçlamasıyla yargılanıyor

02:36 08.06.2022
© AAABD vatandaşı Allision Ekren , 'Suriye’de tamamı kadınlardan oluşan IŞİD taburuna komuta etmek' ve 'örgüte destek vermek' suçlamasıyla yargılanıyor.
ABD vatandaşı Allision Ekren , 'Suriye’de tamamı kadınlardan oluşan IŞİD taburuna komuta etmek' ve 'örgüte destek vermek' suçlamasıyla yargılanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AA
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ABD vatandaşı Allision Ekren, 'Suriye’de tamamı kadınlardan oluşan IŞİD taburuna komuta etmek' ve 'örgüte destek vermek' suçlamasıyla yargılanıyor.
Hakkında 2019’da IŞİD'e destek nedeniyle suç duyurusunda bulunulan Allision Ekren ve Umm Muhammed al-Amriki olarak bilinen Kansaslı Allison Fluke-Ekren, ABD’ye getirildi.
Virginia’nın Alexandria kentindeki federal mahkeme, sanığa yöneltilen suçlamaları içeren belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Mahkeme belgelerinde Ekren’in, 2011 ile 2019 arasında Irak, Libya ve Suriye başta olmak üzere birçok ülkede terörle ilişkili faaliyetlere katıldığı belirtildi.

Sık sık ABD’ye gelip gitti

Belgelerde, sanığın en son Suriye’nin Rakka kentinde tamamı kadınlardan oluşan Hatiba Nusaybah adlı bir IŞİD taburunu eğittiği, burada kadınlara AK-47 Kalaşnikof tüfek, el bombası ve patlayıcı yelek kullanımını öğrettiği kaydedildi.
42 yaşındaki Ekren’in 2008’de Mısır asıllı, Ansar al Şaria örgütünün eski elebaşlarından olan ikinci eşiyle Mısır’a taşındığı ifade edilen belgelerde, kadının 2011 yılına kadar sık sık ABD’ye gelip gittiği bilgisine yer verildi.

'Keskin nişancı emiri'

2012’de ABD’nin Bingazi’deki diplomatik misyonuna düzenlenen saldırılarda binanın CIA’ye ait bölümünden ele geçirilen belgelerin Mısırlı kocası tarafından oturdukları eve getirildiği ve Ekren’in bu belgelerin incelenip derlenmesine yardım ettiği de mahkeme belgelerinde yer aldı.
Ekren’in 2012 sonlarında Suriye’ye gittiği belirtilen belgelerde, sanığın eşinin hızlı bir şekilde IŞİD içinde yükseldiği ve örgütün 'keskin nişancı emiri' olduğu ifade edildi.
Suriye’de bulunduğu süre zarfında kadının, IŞİD üyelerine ABD’deki alışveriş merkezlerine saldırı düzenlemek istediğini, patlayıcı dolu bir aracı bir binanın otoparkına yerleştirmek istediğini ve çok sayıda insanın öldürülmediği saldırıların kaynak israfı olarak gördüğünü söylediği bilgisi de mahkeme belgelerine girdi.
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Patlayıcı ve silahlarla ilgili eğitim verdi

Belgelerde Ekren’in 2014’te ABD’deki bir üniversiteye saldırı düzenlemek istediğini, hakkında tanıklık eden eski bir IŞİD mensubuna söylediği belirtilirken, sanığın 2015’te Rakka’dan Musul'a taşındığı aktarıldı.
Musul’da çatışmalarda ölen IŞİD eşlerinin kaldığı evlerle ilgilendiği belirtilen Ekren’in, 2016’da Rakka’da örgüt üyelerinin eşlerine yönelik kadın merkezi kurduğu, burada patlayıcılar ve saldırı silahları ile ilgili eğitim verdiği anlatıldı.

En az 20 yıl hapis cezası isteniyor

Belgelerde Kadın Merkezindeki faaliyetleri üzerine IŞİD'in sözde Rakka Valisinin, Ekren’in Hatiba Nusaybah taburunu kurması için yetki verdiği bilgisine yer verildi.
ABD’nin, kendisini aramaması için ailesine 2018’de öldüğü bilgisini ulaştırdığı belirtilen sanığın, bu yıl ocak ayında ABD tarafından ülke dışında tespit edilip gözaltına alındığı, sorgu sürecinin ardından da ülkeye nakledildiği bilgisi belgelerde yer aldı.
Ekren’in hakkındaki suçlamaları kabul ettiği belirtilen belgelerde, sanığın terör örgütüne destek vermekten en az 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasının istendiği ifade edildi.
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