https://tr.sputniknews.com/20220608/adanada-iside-yonelik-operasyonda-10-supheli-yakalandi-1057119502.html

Adana'da IŞİD'e yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Adana'da IŞİD'e yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 zanlı gözaltına alındı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T08:27+0300

2022-06-08T08:27+0300

2022-06-08T08:27+0300

türkiye

işid

operasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057119359_0:175:1200:850_1920x0_80_0_0_fd43a75a656cc037e96f029599112957.jpg

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Suriye'de daha önce terör örgütü IŞİD adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen kişilerin kentte olduğunu belirledi.Ekipler, yaptıkları araştırmayla yabancı uyruklu 10 şüphelinin adreslerini tespit etti.Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 10 zanlı yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

işid, operasyon