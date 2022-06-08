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Adana'da IŞİD'e yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
Adana'da IŞİD'e yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 zanlı gözaltına alındı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Suriye'de daha önce terör örgütü IŞİD adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen kişilerin kentte olduğunu belirledi.Ekipler, yaptıkları araştırmayla yabancı uyruklu 10 şüphelinin adreslerini tespit etti.Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 10 zanlı yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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işid, operasyon

Adana'da IŞİD'e yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

08:27 08.06.2022
© AAAdana'da IŞİD yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
Adana'da IŞİD yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AA
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Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Suriye'de daha önce terör örgütü IŞİD adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen kişilerin kentte olduğunu belirledi.
Ekipler, yaptıkları araştırmayla yabancı uyruklu 10 şüphelinin adreslerini tespit etti.
Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 10 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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