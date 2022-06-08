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Adana'da nehir yatağında bulunan kafatası kayıp kişiye ait çıktı
Adana'da nehir yatağında bulunan kafatası kayıp kişiye ait çıktı
Adana’da Seyhan Nehri kıyısında bulunan kafatası ve insan bedeni parçalarının yaklaşık 7 ay önce kayıp olan yaşlı adama ait olduğu DNA testiyle ile ortaya... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T21:08+0300
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türkiye
adana
seyhan
kafatası
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Adana'da 25 Nisan'da nehir yatağında bulunan insan kafatası ve kemiklerinin 7 aydır kayıp olarak aranan kişiye ait olduğu tespit edildi.Kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kafatası ve kemiklerdeki DNA örnekleri, kayıp başvurusunda bulunan ailelerden alınan örneklerle karşılaştırıldı.Karşılaştırma sonucu kemiklerin 7 ay önce kaybolan alzaymır hastası Mehmet Ali Yıldız'a (81) ait olduğu tespit edildi.Mıdık Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda 25 Nisan'da odun toplayan işçilerce Seyhan Nehri yatağında bir insan kafatası ve kemikler bulunmuş, buluntular incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.
türkiye
adana
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adana, seyhan, kafatası

Adana'da nehir yatağında bulunan kafatası kayıp kişiye ait çıktı

21:08 08.06.2022
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© İHA
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Adana’da Seyhan Nehri kıyısında bulunan kafatası ve insan bedeni parçalarının yaklaşık 7 ay önce kayıp olan yaşlı adama ait olduğu DNA testiyle ile ortaya çıktı.
Adana'da 25 Nisan'da nehir yatağında bulunan insan kafatası ve kemiklerinin 7 aydır kayıp olarak aranan kişiye ait olduğu tespit edildi.
Kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kafatası ve kemiklerdeki DNA örnekleri, kayıp başvurusunda bulunan ailelerden alınan örneklerle karşılaştırıldı.
Karşılaştırma sonucu kemiklerin 7 ay önce kaybolan alzaymır hastası Mehmet Ali Yıldız'a (81) ait olduğu tespit edildi.
Mıdık Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda 25 Nisan'da odun toplayan işçilerce Seyhan Nehri yatağında bir insan kafatası ve kemikler bulunmuş, buluntular incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.
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