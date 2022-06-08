https://tr.sputniknews.com/20220608/adanada-su-borusu-patlayinca-yol-yarildi--1057124962.html
Adana'da su borusu patlayınca yol yarıldı
Adana'da su borusu patlayınca yol yarıldı
Adana'da içme suyu ana şebeke borusunun patlaması sonucu yolun yarılıp taşkına neden olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T11:49+0300
2022-06-08T11:49+0300
2022-06-08T11:51+0300
adana
türkiye
boru
patlama
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Seyhan ilçesinin Gazipaşa Mahallesi'nde caddenin altından geçen içme suyu ana şebeke borusu patladı.Borunun patlamasıyla birlikte yolda göçük oluştu, çevredeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ara sokaklar nehre dönerken, kentin en yoğun ana arterlerinden olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda da su birikintileri meydana geldi.Borunun patladığı sokakta vatandaşlar, yoldan geçmek isteyen sürücüleri uyararak yaklaşık 2 metrelik çukura düşmelerini önledi. Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, bölgeye verilen suyu kesip, patlayan boruyu değiştirdi.Basınçlı su yolu yardıBu arada, su borusunun patladığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, patlayan borudan çıkan suyun basıncıyla yolun yarıldığı, ardından başlayan taşkınla caddenin sular altında kaldığı görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220608/meteorolojiden-36-il-icin-sari-kodlu-uyari-1057122973.html
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adana, boru, patlama
Adana'da su borusu patlayınca yol yarıldı
11:49 08.06.2022 (güncellendi: 11:51 08.06.2022) Abone ol
Adana'da içme suyu ana şebeke borusunun patlaması sonucu yolun yarılıp taşkına neden olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Seyhan ilçesinin Gazipaşa Mahallesi'nde caddenin altından geçen içme suyu ana şebeke borusu patladı.
Borunun patlamasıyla birlikte yolda göçük oluştu, çevredeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ara sokaklar nehre dönerken, kentin en yoğun ana arterlerinden olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda da su birikintileri meydana geldi.
Borunun patladığı sokakta vatandaşlar, yoldan geçmek isteyen sürücüleri uyararak yaklaşık 2 metrelik çukura düşmelerini önledi. Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, bölgeye verilen suyu kesip, patlayan boruyu değiştirdi.
Basınçlı su yolu yardı
Bu arada, su borusunun patladığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, patlayan borudan çıkan suyun basıncıyla yolun yarıldığı, ardından başlayan taşkınla caddenin sular altında kaldığı görüldü.