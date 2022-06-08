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Ankara Valiliği uyardı: Sağanak yağış geliyor
Ankara Valiliği uyardı: Sağanak yağış geliyor
Ankara Valiliği, perşembe günü yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği uyarısında bulundu. Yağışların... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-08T22:53+0300
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sağanak
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Ankara Valiliği'nin açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği belirtildi.Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220607/ankarada-saganak-yagis-aksam-saatlerinde-yeniden-etkisini-gosterdi-1057106961.html
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ankara, sağanak, ankara valiliği

Ankara Valiliği uyardı: Sağanak yağış geliyor

22:50 08.06.2022 (güncellendi: 22:53 08.06.2022)
© AAYağmur, sağanak
Yağmur, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AA
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Ankara Valiliği, perşembe günü yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği uyarısında bulundu. Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Ankara Valiliği'nin açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği belirtildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
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