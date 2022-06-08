https://tr.sputniknews.com/20220608/ankara-valiligi-uyardi-yarin-saganak-bekleniyor-1057164138.html

Ankara Valiliği uyardı: Sağanak yağış geliyor

Ankara Valiliği uyardı: Sağanak yağış geliyor

Ankara Valiliği, perşembe günü yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği uyarısında bulundu. Yağışların... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T22:50+0300

2022-06-08T22:50+0300

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ankara

sağanak

ankara valiliği

türkiye

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Ankara Valiliği'nin açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği belirtildi.Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220607/ankarada-saganak-yagis-aksam-saatlerinde-yeniden-etkisini-gosterdi-1057106961.html

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ankara, sağanak, ankara valiliği