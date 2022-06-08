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Artvin'de görülen Anadolu parsının ailesi araştırılıyor
Artvin'de görülen Anadolu parsının ailesi araştırılıyor
Türkiye’de görüntülendiği 4 ilden biri olan Artvin’de 200'den fazla fotokapanla takip edilen Anadolu parsının ailesinin olup olmadığı konusunda araştırmalar... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T12:49+0300
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anadolu parsı, фото, artvin

Artvin'de görülen Anadolu parsının ailesi araştırılıyor

12:49 08.06.2022 (güncellendi: 13:01 08.06.2022)
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Türkiye’de görüntülendiği 4 ilden biri olan Artvin’de 200'den fazla fotokapanla takip edilen Anadolu parsının ailesinin olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor.
© İHATürkiye’de nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu parsının Türkiye’de görüldüğü 4 ilden birinin Artvin'de olduğu belirlendi. Ülkemizdeki yaban hayatının tepe yırtıcısı olmasına rağmen 48 yıldır varlığı hakkında şüphe duyulan yetişkin erkek pars, Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından uzun çalışmalar sonucu fotokapanla görüntülendi.
Artvin’de görüntülenen Anadolu parsının ailesi olup olmadığı araştırılıyor - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu parsının Türkiye’de görüldüğü 4 ilden birinin Artvin'de olduğu belirlendi. Ülkemizdeki yaban hayatının tepe yırtıcısı olmasına rağmen 48 yıldır varlığı hakkında şüphe duyulan yetişkin erkek pars, Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından uzun çalışmalar sonucu fotokapanla görüntülendi.
© İHADoğa Koruma Milli Parklar Artvin Şube Müdürü ekipleri tarafından il genelinde 200’ün üzerinde konulan fotokapanlarla görüntülenen Anadolu Parsı bölgede büyük sevinç yaşattı.
Artvin’de görüntülenen Anadolu parsının ailesi olup olmadığı araştırılıyor - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Doğa Koruma Milli Parklar Artvin Şube Müdürü ekipleri tarafından il genelinde 200’ün üzerinde konulan fotokapanlarla görüntülenen Anadolu Parsı bölgede büyük sevinç yaşattı.
© İHAKentte biyoçeşitlilik ve hayvan popülasyonu konusunda önemli çalışmalar sürdüren Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktürk, Anadolu Parsının özellikle yaban keçisiyle beslendiği için bölgeyi tercih ettiğini söyledi.
Artvin’de görüntülenen Anadolu parsının ailesi olup olmadığı araştırılıyor - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Kentte biyoçeşitlilik ve hayvan popülasyonu konusunda önemli çalışmalar sürdüren Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktürk, Anadolu Parsının özellikle yaban keçisiyle beslendiği için bölgeyi tercih ettiğini söyledi.
© İHAArtvin'in yaylaları, ormanları ve dağları ile parsların barınacağı en ideal alanlara sahip il olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Temel Göktürk, “2000 yılların başından beri Artvin’de Anadolu parsının yaşadığı bir efsaneye dönüşmüştü. Fakat hiç bir şekilde bunun ispatlanması mümkün olmamıştı. O yıllarda bulunan bir Anadolu parsının postuyla yola çıkan, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü alanda yoğun bir şekilde çalışma başlattı. Son 3 yıl alana yerleştirilen fotokapanlar sayesinde bu bölgede parsın yayılışı ve yaşadığı tespit edilmiş oldu. Bu çok sevindirici olay. Fotokapan görüntüleriyle parsın Artvin’de yayılım gösterdiği tespit edildi. Artvin iller baz alındığı zaman Türkiye’nin en zengin biyoçeşitliliğine sahip olan illerin başında geliyor. Hatta Artvin, Avrupa’nın bir çok ülkesinden daha fazla eko sisteme bitki çeşitliğine, hayvan çeşitliğine sahip bir ilimiz. Yapılan çalışmalarda Artvin’de 2 bin 727 bitki çeşitliliğinin yaşadığı tespit edilmiş. Bunlarla beslenen hayvanlar hem zenginliği getiriyor. Hem de bu hayvanlarla beslenen yırtıcılarda bu alanda yaşayabilmelerini sağlıyor. Özelikle parsın yaşam alanları Artvin’de mevcut. Özellikle yaban keçisi ve yaban domuzu Artvin’de çok fazla olduğundan dolayı parsın da Artvin’de yayılışı oldukça mümkün" dedi.
Artvin’de görüntülenen Anadolu parsının ailesi olup olmadığı araştırılıyor - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Artvin'in yaylaları, ormanları ve dağları ile parsların barınacağı en ideal alanlara sahip il olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Temel Göktürk, “2000 yılların başından beri Artvin’de Anadolu parsının yaşadığı bir efsaneye dönüşmüştü. Fakat hiç bir şekilde bunun ispatlanması mümkün olmamıştı. O yıllarda bulunan bir Anadolu parsının postuyla yola çıkan, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü alanda yoğun bir şekilde çalışma başlattı. Son 3 yıl alana yerleştirilen fotokapanlar sayesinde bu bölgede parsın yayılışı ve yaşadığı tespit edilmiş oldu. Bu çok sevindirici olay. Fotokapan görüntüleriyle parsın Artvin’de yayılım gösterdiği tespit edildi. Artvin iller baz alındığı zaman Türkiye’nin en zengin biyoçeşitliliğine sahip olan illerin başında geliyor. Hatta Artvin, Avrupa’nın bir çok ülkesinden daha fazla eko sisteme bitki çeşitliğine, hayvan çeşitliğine sahip bir ilimiz. Yapılan çalışmalarda Artvin’de 2 bin 727 bitki çeşitliliğinin yaşadığı tespit edilmiş. Bunlarla beslenen hayvanlar hem zenginliği getiriyor. Hem de bu hayvanlarla beslenen yırtıcılarda bu alanda yaşayabilmelerini sağlıyor. Özelikle parsın yaşam alanları Artvin’de mevcut. Özellikle yaban keçisi ve yaban domuzu Artvin’de çok fazla olduğundan dolayı parsın da Artvin’de yayılışı oldukça mümkün" dedi.
© İHADoğa Koruma ve Milli Parklar'la paydaş olarak pars ile ilgili çalışmalara katıldıklarını kaydeden Göktürk "Yapılan çalışmaların bundan sonraki aşamasında popülasyon yoğunluğu yani kaç adet burada mevcut ? bunların erkek dişi olanları ? yavruları var mı yok mu ? en önemlisi yayılış alanları ? Artvin’in bir bölgesinde mi var yoksa diğer bölgeleri geziyor mu ? bunlar araştırılıyor. Hatta şuanda bile fotokapanlar alanda mevcut yine çekim yapmaya devam ediyorlar. Biz de bu çalışmaları destekliyoruz, birlikte yürütmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Artvin’de görüntülenen Anadolu parsının ailesi olup olmadığı araştırılıyor - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Doğa Koruma ve Milli Parklar'la paydaş olarak pars ile ilgili çalışmalara katıldıklarını kaydeden Göktürk "Yapılan çalışmaların bundan sonraki aşamasında popülasyon yoğunluğu yani kaç adet burada mevcut ? bunların erkek dişi olanları ? yavruları var mı yok mu ? en önemlisi yayılış alanları ? Artvin’in bir bölgesinde mi var yoksa diğer bölgeleri geziyor mu ? bunlar araştırılıyor. Hatta şuanda bile fotokapanlar alanda mevcut yine çekim yapmaya devam ediyorlar. Biz de bu çalışmaları destekliyoruz, birlikte yürütmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
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