Artvin'de görülen Anadolu parsının ailesi araştırılıyor

© İHA Artvin'in yaylaları, ormanları ve dağları ile parsların barınacağı en ideal alanlara sahip il olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Temel Göktürk, “2000 yılların başından beri Artvin’de Anadolu parsının yaşadığı bir efsaneye dönüşmüştü. Fakat hiç bir şekilde bunun ispatlanması mümkün olmamıştı. O yıllarda bulunan bir Anadolu parsının postuyla yola çıkan, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü alanda yoğun bir şekilde çalışma başlattı. Son 3 yıl alana yerleştirilen fotokapanlar sayesinde bu bölgede parsın yayılışı ve yaşadığı tespit edilmiş oldu. Bu çok sevindirici olay. Fotokapan görüntüleriyle parsın Artvin’de yayılım gösterdiği tespit edildi. Artvin iller baz alındığı zaman Türkiye’nin en zengin biyoçeşitliliğine sahip olan illerin başında geliyor. Hatta Artvin, Avrupa’nın bir çok ülkesinden daha fazla eko sisteme bitki çeşitliğine, hayvan çeşitliğine sahip bir ilimiz. Yapılan çalışmalarda Artvin’de 2 bin 727 bitki çeşitliliğinin yaşadığı tespit edilmiş. Bunlarla beslenen hayvanlar hem zenginliği getiriyor. Hem de bu hayvanlarla beslenen yırtıcılarda bu alanda yaşayabilmelerini sağlıyor. Özelikle parsın yaşam alanları Artvin’de mevcut. Özellikle yaban keçisi ve yaban domuzu Artvin’de çok fazla olduğundan dolayı parsın da Artvin’de yayılışı oldukça mümkün" dedi.