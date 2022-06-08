https://tr.sputniknews.com/20220608/ator-yilbasindan-bu-yana-antalyaya-rus-turist-akisi-kovid-oncesi-2019a-gore-yuzde-70-80-azaldi-1057111108.html

ATOR: Yılbaşından bu yana Antalya'ya Rus turist akışı, Kovid öncesi 2019'a göre yüzde 70-80 azaldı

ATOR: Yılbaşından bu yana Antalya'ya Rus turist akışı, Kovid öncesi 2019'a göre yüzde 70-80 azaldı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), yılın başından bu yana Antalya'ya Rus turist akışının 2019 yılının koronavirüs pandemisinin öncesindeki aylarına göre... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T00:25+0300

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ator

rus turist

rusya

antalya

dünya

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ATOR’un açıklamasına göre 2022 yılının başından bu yana Antalya'ya Rus turist akışı, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 70-80 oranında azalarak 367 bin 800 kişi olarak gerçekleşti.Açıklamada, “2022 yılında Rusya'dan Antalya'ya gelen turistlere ilişkin istatistikler, Kovid öncesi hacimlere göre çok ciddi bir gerileme olduğunu gösteriyor. Bu ilkbahar ‘düşüş’, 2019 rakamlarının yüzde 70-80 oranında” ifadelerine yer verildi.ATOR analiz departmanının verilerine göre yılın ilk 5 ayında Antalya’yı toplam 367 bin 800 Rus turist ziyaret etti, oysa 2019’da sayı 1.3 milyondu.ATOR, Mayıs 2022'de Antalya'yı 224 bin 300 Rus turistin ziyaret ettiğini, bunun Mayıs 2019’a göre yüzde 72.1 daha düşük olduğunu belirtirken, bu yılki mart ayında 2019 yılına göre turist trafiğindeki düşüşün yüzde 78.7 olduğunu, kenti Rusya’dan 15.8 bin turistin ziyaret ettiğini ifade etti. Nisan 2022'de ise 57 bin Rus Antalya’da tatil yaptı, bu rakam Nisan 2019'a göre yüzde 81.25 daha az.

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ator, rus turist, rusya, antalya