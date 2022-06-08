https://tr.sputniknews.com/20220608/bagcilarda-silahla-vurulan-suriyeli-genc-hayatini-kaybetti--1057115530.html

Bağcılar'da silahla vurulan Suriyeli genç hayatını kaybetti

Bağcılar'da silahla vurulan Suriyeli genç hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar'da bir Suriyeli genç, evinin önünde silahla vurularak öldürüldü. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T01:43+0300

2022-06-08T01:43+0300

2022-06-08T01:43+0300

türkiye

suriyeli

cinayet

istanbul

bağcılar

genç

silahlı saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053251050_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_7cf7bd49683833c37b54ee2a695f2b22.jpg

Alınan bilgiye göre, dün Demirkapı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katında oturan Suriye uyruklu 4 kişinin evinin önüne gelen 3 şüpheli, camlara ve kapıya vurarak içeridekilerin dışarı çıkmasını istedi.Evden dışarı çıkan 22 yaşındaki Şerifi El Ahmed, şüphelilerden biri tarafından silahla başından vuruldu.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmed, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Polis, kimliklerini belirlediği 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220602/suriyeli-kadina-tekme-atan-supheli-erkek-sandim-pismanim-1056910276.html

türkiye

istanbul

bağcılar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suriyeli, cinayet, istanbul, bağcılar, genç, silahlı saldırı