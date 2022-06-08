https://tr.sputniknews.com/20220608/bagcilarda-silahla-vurulan-suriyeli-genc-hayatini-kaybetti--1057115530.html
Bağcılar'da silahla vurulan Suriyeli genç hayatını kaybetti
Bağcılar'da silahla vurulan Suriyeli genç hayatını kaybetti
İstanbul Bağcılar'da bir Suriyeli genç, evinin önünde silahla vurularak öldürüldü. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T01:43+0300
2022-06-08T01:43+0300
2022-06-08T01:43+0300
türkiye
suriyeli
cinayet
istanbul
bağcılar
genç
silahlı saldırı
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Alınan bilgiye göre, dün Demirkapı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katında oturan Suriye uyruklu 4 kişinin evinin önüne gelen 3 şüpheli, camlara ve kapıya vurarak içeridekilerin dışarı çıkmasını istedi.Evden dışarı çıkan 22 yaşındaki Şerifi El Ahmed, şüphelilerden biri tarafından silahla başından vuruldu.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmed, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Polis, kimliklerini belirlediği 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220602/suriyeli-kadina-tekme-atan-supheli-erkek-sandim-pismanim-1056910276.html
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suriyeli, cinayet, istanbul, bağcılar, genç, silahlı saldırı
Bağcılar'da silahla vurulan Suriyeli genç hayatını kaybetti
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İstanbul Bağcılar'da bir Suriyeli genç, evinin önünde silahla vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, dün Demirkapı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katında oturan Suriye uyruklu 4 kişinin evinin önüne gelen 3 şüpheli, camlara ve kapıya vurarak içeridekilerin dışarı çıkmasını istedi.
Evden dışarı çıkan 22 yaşındaki Şerifi El Ahmed, şüphelilerden biri tarafından silahla başından vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmed, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis, kimliklerini belirlediği 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.