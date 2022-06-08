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https://tr.sputniknews.com/20220608/bakan-mus-duyurdu-domates-ve-salataliklarin-cope-dokulmesiyle-ilgili-inceleme-baslatildi-1057111964.html
Bakan Muş duyurdu: Domates ve salatalıkların çöpe dökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
Bakan Muş duyurdu: Domates ve salatalıkların çöpe dökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
Ticaret Bakanı Muş, çöpe dökülen domates ve salatalık görüntülerine inceleme başlatıldığını duyurdu. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T00:40+0300
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türkiye
mehmet muş
ticaret bakanlığı
domates
salatalık
sebze
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Antalya'da domates ve salatalıkların çöpe döküldüğüne yönelik görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, Ticaret İl Müdürlüğü'nün inceleme başlattığını bildirdi.Muş, sosyal medya hesabından, görüntülere yönelik paylaşımda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çöp tesisine atılan sebzeler sosyal medyada gündem olmuştu.
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mehmet muş, ticaret bakanlığı, domates, salatalık, sebze

Bakan Muş duyurdu: Domates ve salatalıkların çöpe dökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

00:40 08.06.2022 (güncellendi: 00:45 08.06.2022)
© İHA / FADIL KÖSEDAĞ- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çöp tesisine atılan sebzeler
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çöp tesisine atılan sebzeler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© İHA / FADIL KÖSEDAĞ-
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Ticaret Bakanı Muş, çöpe dökülen domates ve salatalık görüntülerine inceleme başlatıldığını duyurdu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Antalya'da domates ve salatalıkların çöpe döküldüğüne yönelik görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, Ticaret İl Müdürlüğü'nün inceleme başlattığını bildirdi.
Muş, sosyal medya hesabından, görüntülere yönelik paylaşımda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medyada yer alan domates ve salatalıkların çöpe dökülmesi paylaşımı üzerine, Antalya Ticaret İl Müdürlüğümüz ivedi şekilde inceleme başlatmıştır. Vatandaşımızı mağdur etmeye yönelik bir fiilin tespiti durumunda Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım uygulanacaktır."
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çöp tesisine atılan sebzeler sosyal medyada gündem olmuştu.
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